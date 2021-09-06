تعليم أسيوط تحصد ثلاثة مراكز في مسابقة الأخصائي المثالي للمكتبات

حصدت مدارس أسيوط ثلاثة مراكز على مستوى الجمهورية فى مسابقة الأخصائى المثالى للعام الدراسى 2020/2021 التى أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفن.

مسابقات المكتبات تغرس عادة القراءة المثمرة والاطلاع والبحث لدى الطلاب

وأعرب محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، عن سعادته بما حققته المديرية من فوز فى مختلف الأنشطة والمسابقات خلال العام الحالي، وأضاف وكيل الوزارة أن مسابقات المكتبات تغرس عادة القراءة المثمرة والاطلاع والبحث لدى الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة وإثراء معلوماتهم، مما يمنحهم الثقة بالنفس والقدرة على مواجهة الحياة العملية واتخاذ القرارات الصائبة فى جميع المواقف.

وأكد على دور العامل البشري في الارتقاء بمستوى المكتبات مشيرا إلى أن مثل هذه المسابقات تهدف إلى تشجيع الإخصائيين على تطوير المكتبات والإرتقاء بها، الأمر الذى يسفر عنه تزويد الطلاب بالمهارات المكتبية التي تيسر لهم الاستخدام الأمثل للمكتبة ومجموعات المواد بها

وأوضح مراد مسيحة موجه عام المكتبات بالمديرية، أن الفائزين فى مسابقة الأخصائى المثالى للمكتبات هم كلا من «ولاء طلال إبراهيم علي»،بمدرسة بنى سند الإبتدائية، فازت بالمركز الثالث على الجمهورية، «فاطمة تركي أحمد»، بمدرسة الشغبة الإبتدائية المشتركة، فازت بالمركز الخامس على الجمهورية، و«أسماء محمد أحمد عوض»، بمدرسة المشير أحمد إسماعيل الثانوية بنين وفازت بالمركز الخامس على الجمهورية.