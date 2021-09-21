التقى فريق جائزة مصر للتميز الحكومي برئاسة المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على الجائزة، العميد مروان السماحي، مدير إدارة ضمان الجودة بقطاع الأحوال المدنية؛ لتنسيق مشاركة القطاع بالجائزة في دورتها الجديدة، وذلك في إطار سعي جائزة مصر للتميز الحكومي للتوسع التدريجي في فئاتها لتشمل كل الجهات الحكومية.

وكان فريق الجائزة، قد اجتمع مسبقًا باللواء طارق صابر، مساعد وزيرة الداخلية لقطاع الأحوال المدنية وعدد من قيادات القطاع؛ لبحث إجراءات تنسيق مشاركة القطاع بالدورة الثالثة لجائزة مصر للتميز الحكومي.

استحداث فئات جديدة للدورة الثالثة من جائزة مصر للتميز الحكومي

وأوضح «مصطفى»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الزيارة تأتي في إطار العمل على تنفيذ عدد من المبادرات والتوصيات بناء على مخرجات الدورة الثانية لجائزة مصر للتميز الحكومي 2020، ومن أبرزها استحداث فئات جديدة للدورة الثالثة من الجائزة؛ لتشمل قطاع الأحوال المدنية «مكاتب السجل المدني»، وكذلك قطاع المرور والحماية المدنية «وحدات تراخيص المرور»؛ تعزيزًا لجهود الدولة لنشر ثقافة التميز والتطوير المؤسسي بهدف تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية بما يتفق مع رؤية مصر 2030.

تقديم الدعم المستمر للجهات الحكومية

وأكد المشرف على الجائزة، أن الهدف من الجائزة ليس مجرد تكريم المتميزين في الأداء، ولكن تقديم الدعم المستمر للجهات الحكومية لمواصلة رحلتها نحو التميز الحكومي.

كما استعرض مراحل الجائزة بداية من التدريب على المعايير وكيفية تقديم طلب الترشح، وما حققه فريق عمل الجائزة من تقدم في توسيع قاعدة المدربين المعتمدين والتمكن من تدريب الآلاف رغم جائحة كوفيد-19 بالاستفادة من الوسائل الإلكترونية، ثم مرحلة تقديم الطلبات إلكترونيًا، يليها مرحلة التقييم والزيارات الميدانية تمهيدًا لعرض النتائج على لجنة التحكيم بمشاركة قيادات وخبراء من حكومة الإمارات المتخصصين في مجال التميز الحكومي وآخيرًا الإعلان عن الفائزين.

استحداث قسم متخصص في ترجمة الوثائق إلى 15 لغة

من جانبه، أعرب العميد مروان السماحي، حرص القطاع على بحث ودراسة أدلة معايير الجائزة بالتنسيق مع إدارة الجائزة للمشاركة بفاعلية في أعمال الدورة الجديدة للجائزة، مشيرًا إلى ما حققته الأحوال المدنية من إنجازات لتطوير خدمات السجل المدني والتيسير على المواطنين للحصول على الخدمات ليس فقط من خلال زيارة المراكز المميكنة ولكن أيضًا من خلال إتاحتها عبر الموقع الإلكتروني، وكذلك خدمات الخط الساخن، بالإضافة إلى استحداث قسم متخصص في ترجمة الوثائق إلى 15 لغة مختلفة.

شروط التقدم

واستعرضت سهى سعيد، المدير التنفيذي للجائزة فئات الجائزة التى تتماشى مع طبيعة عمل القطاع وشروط التقدم، مع توضيح مهام «منسق التميز» لدى الجهة، الذي يعد نقطة الاتصال بين الجهة وإدارة الجائزة والمنوط بنشر مفاهيم التميز الحكومي ومعايير المنظومة وتكوين فرق عمل التميز بالجهة، ومتابعة مشاركة الجهة بجميع مراحل الجائزة من تقديم طلبات الترشح على الموقع الإلكتروني للجائزة والتنسيق لعمليات التدريب والتقييم لتلك الجهة.

كما استعرض الدكتور محمد محمدي، مدير التقييم والجودة بالجائزة محاور ومعايير منظومة تقييم الخدمات الحكومية المصرية والتى تشمل محور تجربة المتعامل ويركز هذا المحور على تقديم تجربة متعامل تحقق رضاءه عبر مختلف مراحل رحلته للحصول على الخدمة، ومحور التركيز على المتعاملين ويركز على أهمية فهم الجهة لمتعامليها، وكيفية استخدامها لقاعدة البيانات المرتبطة بهم من أجل تقديم خدماتها بشكل أفضل، بالإضافة إلى محاور الربط الاستراتيجي والقيادة، والخدمات وقنوات تقديمها، وكفاءة الخدمة والابتكار، فضلًا عن تمكين الموارد البشرية، والتكنولوجيا المتكاملة وإدارة المعرفة.