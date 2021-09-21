تقديم لقاح كورونا مصر.. موقع وخطوات التسجيل

استعرضت وزارة الصحة والسكان آلية تقديم لقاح كورونا مصر، موضحة في منشور رسمي لها، أن التقديم يكون من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، إذ أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن تطعيم المواطنين باللقاح في مصر، محذرة أي جهة أو مؤسسة تروج لنفسها بتطعيم المواطنين، وسيتم كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الجهات.

تقديم لقاح كورونا مصر

وأوضحت الوزارة خطوات تسجيل لقاح كورونا مصر، على النحو التالي:

- الدخول على رابط تقديم لقاح كورونا مصر من هنا.

- اختيار الفئة المستهدفة من التطعيم.

- إدخال البيانات المطلوبة من الاسم الرباعي والرقم القومي والهاتف المحمول وجواز السفر وإدخال صورة شخصية.

- ترسل الوزارة رسالة تحقق لرقم مكون من أربعة أحرف.

- استكمال باقي البيانات وهي تحميل الصورة الشخصية والتاريخ المرضي أن وجد واختيار مكان الراغب في التطعيم بيه.

- تقوم الوزارة بإرسال رسالة تفيد بتحديد مكان وموعد التطعيم.

الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا؛ للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري؛ وفقا لخطة الدولة التي وضعتها لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر.

وطالبت بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا، والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس، لافتة إلى أنه في حال أخذ اللقاح لابد من الاستمرار في اتباع التدابير الصحية؛ لأن اللقاح لا يمنع الإصابة بالفيروس بل يخفف من شدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها خطيرة أو شديدة الخطورة.