تعرف على موقع تقديم لقاح كورونا مصر.. متاح إلكترونيا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، خطوات الحصول على لقاح كورونا مصر عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة، ويجب على الراغبين في الحصول على اللقاح اتباعها بصورة صحيحة من اجل الحصول على اللقاح لتقليل الأعراض المصاحبة عند الإصابة بفيروس كورونا.

لينك تقديم لقاح كورونا مصر

وكشفت وزارة الصحة والسكان، عن الخطوات المتبعة أثناء الدخول إلى موقع تقديم لقاح كورونا مصر، تسهيلا على المواطنين في تسيجل طلب الحصول على اللقاح، ضمن خطة الوزارة لتحقيق المناعة الجماعية لتقليل من مخاطر فيروس وتجنب ارتفاع الإصابات مرة أخرى.

كيفية التقديم للقاح كورونا مصر

- الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

- الضغط على تسجيل لطلب اللقاح.

- تحديد الفئة العمرية التي ينتمى إليها الراغب في الحصول على اللقاح وفقًا لما حددته وزارة الصحة.

البيانات الأساسية المطلوبة لتسجيل اللقاح

- إدخال البيانات الأساسية وهي (اللغة، الاسم الرباعي، الرقم القومي، النوع، تاريخ الميلاد، المحافظة التي تود تلقي اللقاح بها).

- الإجابة عن سؤال هل تعاني من أمراض مزمنة؟

- في حالة وجود أي مرض مزمن قم بالضغط على أيقونة «نعم».

- إرفاق صورة من التقارير والشهادات التي تثبت وجود مرض مزمن.

- كتابة الوظيفة.

- كتابة رقم المحمول.

- كتابة البريد الإلكتروني «اختياري».

- التأكد من صحة البيانات ثم الضغط على «استكمال».

- يحصل بعدها المواطن على كود مكون من 20 رقما عبر رسالة نصية يجب الاحتفاظ به للاستعلام عن موعد اللقاح ومكان الحصول عليه.

الصحة: جميع اللقاحات آمنة ومجانية للمواطنين

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن جميع اللقاحات آمنة ولا يوجد ما يدعو للقلق، مشيرة إلى أن اللقاحات التي توفرها للمواطنين معتمدة من منظمة الصحة العالمية ومعترف بها في كل الدول وهي مجانية بالكامل.