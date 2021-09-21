السيسي: «أي حد مش حريص على الناس لن يكسب مهما كانت مهارته في التآمر»

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن الأحداث التي شهدتها البلاد في أعقاب أحداث يناير 2011، قائلًا: «أنا كنت بقول والله لو كان اللي بيحصل ده –يقصد في فترة ما بعد أحداث يناير- هي مؤامرة عملوها المجرمين والأشرار مش هيكسبوا أبدا، وأتصور إن الأمور أكدت كده».

وأضاف رئيس الجمهورية، خلال كلمته، ضمن افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء: «شوفوا، أي حد شريف مخلص أمين حريص على الناس يطمئن، وأي حد تاني غير كده مهما كان مهارته وحنكته في التآمر والتخطيط للقتل والتدمير لازم يعرف إنه مش هيكسب أبدا.. دي حكمة ربنا، ربنا لا يصلح عمل المفسدين».