«الوطن» داخل مسقط رأس المشير طنطاوي في النوبة

عًم الحزن قرية «أبو سمبل»، التابعة لمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، عقب تلقي الأهالي خبر وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق، عن عمر يناهز 85 عامًا، حيث بدأ أبناء عمومته في استقبال المعزين من أهالي القرية والقرى المجاورة.

شاهد بث مباشر لاستقبال أبناء عمومة المشير محمد حسين طنطاوي للمعزين بقرية أبو سمبل

نجل عم المشير: نفتخر بما قدمه وسنستقبل العزاء بمضيفة القرية

وقال «شعبان علي سليمان»، من أبناء عمومة المشير محمد حسين طنطاوي، إن الراحل كان من النوبيين القلائل الذين وصلوا إلى تلك الرتبة العسكرية، والجميع هنا يفتخر به، لافتا إلى استقبال المعزين في المضيفة العامة بقرية أبو سمبل بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان.

الموت يغيب المشير طنطاوي عن عمر يناهز 86 عامًا

وغيّب الموت المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 86 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ووُلد المشير محمد حسين طنطاوي في 31 أكتوبر عام 1935، وتخرج في الكلية الحربية عام 1956، وشارك في عدد من حروب مصر، أبرزها الاستنزاف ونصر أكتوبر 1973، وتولى عددا من المناصب، أبرزها وزير الدفاع في الفترة (1991-2012)، وتولى إدارة شؤون البلاد عقب أحداث 25 يناير 2011.

أكثر العسكريين خدمة من حيث المدة في صفوف القوات المسلحة

والمشير محمد حسين طنطاوي، أحد أبناء حي عابدين الشعبي لأسرة نوبية، وُلد في 31 أكتوبر 1935، وعاش فيها فترة الصبا والدراسة، وحلم بالالتحاق بالكلية الحربية، ليتخرج منها في الأول من أبريل عام 1956، أي منذ نحو 65 عاما، ليمضي في الخدمة أكثر من نصف قرن، كأحد أكثر العسكريين المصريين خدمة من حيث المدة في صفوف القوات المسلحة، وتحديدا لمدة 56 عاما.