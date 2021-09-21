السيسي: لدينا قدرات وخبرات لعمل أنفاق للدول الراغبة

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشكر للشركات التي نفذت الأنفاق بسيناء: «النفق الجديد اللي اتعمل عملته شركتين مصريتين كانوا اشتغلوا في مشروع الإسماعيلية وبورسعيد واكتسبوا الخبرة، وعرفوا القصة، وبقينا مستعدين نعمل للدول اللي عاوزة تعمل أنفاق سواء تحت المياه أو للمترو، ولدينا القدرات والخبرات للعمل بالمستوى ده».

جاء ذلك خلال حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.