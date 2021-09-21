السيسي للقوات المسلحة: أمنوا الشركات العاملة في سيناء من الأشرار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه فيما يخص الزراعة سيتم افتتاح محطة بحر البقر خلال أيام قليلة، «المحطة دي هتدخل مياه نحو 5.6 مليون متر يوميا لسيناء، مياه معالجة معالجة ثلاثية متطورة، وستضيف للمنطقة كثيرا، في المنطقة دي هيكون فيه حجم كبير من الزراعة يصل لـ500 ألف فدان، وأقول للقوات المسلحة وأقول للفريق محمد زكي والفريق محمد فريد، من فضلكم أثناء عمل الشركات في المناطق دي أمنوهم.. أمنوهم علشان الأشرار، علشان المشروع ده هيضيف أكثر من نصف مليون فدان زراعة مستقرة بنظم حديثة ومتطورة بالمنطقة دي، وما يترتب عليه من تواجد سكاني وتوفير فرص عمل للناس».

وأضاف الرئيس «العملية متأمنة هناك وبقول كدا علشان الأشرار يعرفوا أننا هنأمن ده بشكل قوي»، ورد عليه اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: «إحنا شغالين والعملية متأمنة وحتى عاملين خطط مستقبلية بعد الانتهاء من الإنشاء هتكون متأمنة بردو».

جاء ذلك خلال حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.