«التخطيط»: قطاع الكهرباء بالوادي الجديد حصل على النسبة الأكبر من الاستثمارات

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد؛ لمناقشة خطة ومشروعات المحافظة المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2021 ـ 2022.

الوزيرة تستعرض المشروعات الخاصة بالوادي الجديد

وناقشت الوزيرة، خلال اللقاء، الخطط والمشروعات الخاصة بالمحافظة والمُدرجة بالخطة الاستثمارية ومعدلات التنفيذ التي وصلت إليها تلك المشروعات، مؤكدة ضرورة التركيز على الأهمية النسبية للمشروعات وإعطاء الأولوية للمشروعات الأهم، موضحة ضرورة استغلال ما تمتلكه المحافظة من مقومات طبيعية.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية، التي تعمل عليها الوزارة وخطط التوسع في التنمية العمرانية وكذا تنفيذ مبادرة حياة كريمة.

قطاع الكهرباء حصل على النسبة الأكبر من الاستثمارات

وأوضحت «السعيد» أنه وفقًا للاستثمارات الموجهة لمحافظة الوادي الجديد في الخطة الاستثمارية، فإن قطاع الكهرباء حصل على النسبة الأكبر من الاستثمارات المستهدفة الموجهة لمحافظة الوادي الجديد.

وحول أهم مشروعات المحافظة في عددٍ من القطاعات، أشارت الوزيرة، إلى إنشاء عدد من المستشفيات الجديدة بمراكز المحافظة فيما يتعلق بالخدمات الصحية، كما تناولت الحديث حول مشروعات الخدمات الأخرى، التي تتضمن تدعيم احتياجات الوحدات المحلية بكافة مراكز المحافظة، وإنشاء مراكز شباب، استكمال تطوير منظومة الطرق.