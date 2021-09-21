«الشيوخ» ينعى المشير طنطاوي: وصل بمصر إلى بر الأمان

نعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، باسمه وباسم أعضاء المجلس المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي أفنى حياته في خدمة الوطن، وساهم في عديد من الإنجازات وتحقيق البطولات في حرب أكتوبر المجيدة، وإدارة البلاد في فترة حاسمة من تاريخ مصر أنقذتنا والأمة العربية من براثن الإرهاب، رحم الله فقيد الوطن وألهمنا جميعاً وأهله الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وكان مجلس النواب، قد نعى المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي شارك في مسؤولية إدارة البلاد خلال حقبة من الزمن، بما حوته من أحداث فارقة في تاريخها هي الأخطر أثرا والقاسية بمسؤولياتها الجسّام، حفلت بالأهوال والأنواء، واستطاع بحكمته وبصيرته الصائبة أن يصل بمصر إلى مرفأ الأمن والأمان.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن هذا القائد العظيم كان مصدرا للإلهام والصمود، وسيظل شاهدا أمينا على ملحمة الشرف والعزة التي خاضتها مصر في جميع معاركها، وشارك في مسؤولية إدارة البلاد خلال حقبة من الزمن بما حوته من أحداث فارقة في تاريخها هي الأخطر أثرا والقاسية بمسؤولياتها الجسام، حفلت بالأهوال والأنواء، واستطاع بحكمته وبصيرته الصائبة أن يصل بمصر إلى مرفأ الأمن والأمان رغم وعورة الطريق وجسامة التحدي، حيث تحلى برباطة الجأش والمثابرة لعلمه بما يحاك للوطن من الخارج والداخل، وحرص ألا يكون الجيش في مواجهة الشعب، بل مدافعا وحاميا لأمنه واستقراره.

واستطرد قائلا: «نفتقد هذا القائد العظيم، ولا نملك إلا ندعو الله عز وجل أن يشمله بواسع رحمته نظير ما قدم لوطنه ومواطنيه»، داعيا المولى عز وجل أن يسكن فقيد مصر فسيح جناته، وأن يلهم شعب مصر وتلامذته صبر المؤمنين وإنا لله وإنا إليه راجعون.