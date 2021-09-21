زايد: المرحلة الثانية للتأمين الصحى تغطي 30% من سكان مصر

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه مع الانتهاء من محافظات المرحلة الثانية للتأمين الصحي نحقق التغطية الصحية لمتوسط 30% من إجمالي السكان.

توجيهات للرئيس بمد التأمين الصحي الشامل لـ10 سنوات

وأكدت «زايد» خلال لقاء على التلفزيون المصري، على هامش افتتاح مشروعات لتنمية شبه جزيرة سيناء بحضور الرئيس السيسي، أن المرحلة الثانية تشمل 6 محافظات مختلفة من كافة أقاليم الدولة المصرية، وأشارت إلى أن هناك توجيهات للرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن تكون مدة التأمين الصحي الشامل 10 سنوات، بالإضافة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاقتران بمبادرة حياة كريمة.

تطوير كافة المستشفيات والوحدات الصحية بشكل كامل

وتابعت: «أشكر الرئيس السيسى بالنيابة عن العاملين في القطاع الطبي، حيث يتم تطوير كافة المستشفيات والوحدات الصحية بشكل كامل، من خلال مبادرة «حياة كريمة» وهو ما يمكنا من الانتهاء من منظومة التأمين الصحى سريعا».

المرحلة الثانية للتأمين الصحي تشمل 6 محافظات

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، أن المرحلة الثانية تشمل 6 محافظات بحيث يتم اختيار محافظة من كل إقليم من الأقاليم التالية: «القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط الصعيد والإسكندرية والدلتا» مؤكدة أن ذلك سوف يشعر المواطن أن المنظومة بدأت في التوسع».

الرئيس يفتتح عددا من المشروعات القومية لتنمية سيناء

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عددا من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء.

وبدأ حفل الافتتاح المقام بمحافظة السويس، بآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ شريف السيد.