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السيسي: انتخابات الرئاسة بعد ثورة يناير أصابت المشير طنطاوي بألم شديد

كتب:

شريف سليمان
11:34 ص | الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن الانتخابات الرئاسية في فترة ما بعد ثورة يناير 2011، موضحًا أنّ المؤشرات كلها كانت تشير إلى أنّ الانتخابات المقبلة ستسفر عن تولي فصيل معين حكم مصر، متابعا: «المشير محمد حسين طنطاوي كان بيقول التاريخ هيكتب إني سلمت البلد دي لكده».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروعات قومية تنموية في شبه جزيرة سيناء: «هذا الأمر كان يؤلمه كثيرا جدا جدا، لأنه كان على علم وفهم بالأضرار التي ستمس مصر نتيجة هذا الحكم».

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