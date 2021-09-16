محافظ القاهرة يوجه برفع مخلفات سور مجرى العيون خلال أسبوع

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قبل قليل، الحملة المكبرة التي تنفذها الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بمحيط سور مجرى العيون، التي تستهدف رفع 450 ألف متر مكعب من مخلفات الهدم والقمامة المتراكمة على مدار سنوات، بجوار السور التاريخي.

ووجه محافظ القاهرة، خلال جولته بمنطقة سور مجرى العيون، مساء اليوم الخميس، بسرعة الانتهاء من إزالة المخلفات خلال أسبوع.

وتقوم هيئة نظافة وتجميل القاهرة بهذه الحملة باستخدام أحدث معدات وسيارات الهيئة، وتضم 24 سيارة قلاب كبير، و10 لوادر، وحفارين، وسيارتين كنس آلي، و2 سيارة مياه، لمنع تلوث الهواء بالأتربة الناتجة عن رفع المخلفات.

وأكد محافظ القاهرة، خلال الجولة، على مكانة وعراقة منطقة سور مجرى العيون ضمن القاهرة التاريخية، مشدداً على تكثيف أعمال النظافة حولها لإظهارها بالشكل الحضاري المناسب لها.