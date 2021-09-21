حفل عمرو دياب في الأردن: حالة طلاق ومطالبات بالإلغاء

حالة واسعة من الجدل في المجتمع الأردني صاحبت الإعلان عن إقامة حفل عمرو دياب في الأردن، منتصف أكتوبر المقبل، وهو الأمر الذي وصل إلى مطالبة نائب برلماني بإلغاء الحفل الذي بيعت تذاكره بالكامل.

وجاء تنظيم حفل عمرو دياب في الأردن وتحديدا مدينة العقبة في إطار حملة أطلقتها سلطات منطقة العقبة الاقتصادية بعنوان «الهوى جنوبي»، والتي تهدف إلى تنشيط السياحة الداخلية في المدينة الساحلية.

نفاد تذاكر حفل عمرو دياب في الأردن يثير الجدل

وبدأت حالة الجدل بعد إعلان الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب في الأدرن نفاد التذاكر التي تقارب الـ 4 آلاف تذكرة في مدة لا تتجاوز الـ 15 دقيقة، بعد فتح باب الحجز إلكترونيا، وهو ما خلق موجات عاتية من الانتقادات بسبب ارتفاع أسعار التذاكر التي تتراوح بين 85 و300 دينار أردني، وهو ما يوازي 6 آلاف جنيه مصري، وهو ما يعد أسعار باهظة لا تناسب الظروف الاقتصادية والمعيشية في الأردن، وفقا لما نشرته صحيفة «الغد» الأردنية، وذلك بجانب مخالفة الحفل للإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا فيما يتعلق بعدد الحضور.

نائب برلماني يحمل الحكومة الأردنية مسئولية إقامة حفل عمرو دياب

وطالب حسن الرياطي، نائب البرلمان الأردني، وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، إلغاء الحفل في مذكرة رسمية، قال فيه إن الحفل يشكل مخاطرة صريحة لدين الدولة والقيم المجتمعية، على حد تعبيره. وحمل النائب البرلماني الحكومة الأردنية مسؤولية ما وصفه بـ «التجاوزات والآثار الصحية الخطيرة المحتملة نتيجة إقامة هذا الحفل».

ولكنها لم تلك الأزمة الوحيدة التي صاحبت الإعلان عن حفل عمرو دياب في الأردن، حيث نشرت الصحف الأردنية تفاصيل واقعة طلاق بسبب الفنان المصري، والذي قام فيها الزوج باستدانة أموال من إحدى الصناديق الإقراضية بدعوى أنه يرغب في شراء بعض المشغولات الذهبية لزوجته، لتتفاجأ بعد ذلك أنه قام بشراء تذكرتين لحضور حفل عمرو دياب، ليتطور الخلاف بينهما إلى الطلاق.