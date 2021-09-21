ورش بـ«إعلام القاهرة» لمناقشة تطوير التدريب العملي والميداني للطلاب

تنظم كلية الإعلام بجامعة القاهرة، ورشتي عمل الأربعاء المقبل، لمناقشة الوضع الراهن للتدريب العملي والميداني، لطلاب قسمي الإذاعة والتليفزيون والعلاقات العامة والإعلان، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، والدكتورة هويدا مصطفى، عميدة الكلية، وذلك في إطار أنشطة مشروع تأهيل الكلية للاعتماد الدولي الممول من إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي وجامعة القاهرة.

تزويد «إعلام القاهرة» بالبرامج التعليمية المرخصة

وصرحت عميدة الكلية ورئيس المشروع، بأنّ الكلية تسعى في المرحلة المقبلة، إلى إحداث تطوير نوعي في برامج التدريب العملي والميداني بكل برامج الكلية «الصحافة، الإذاعة والتليفزيون، العلاقات العامة والإعلام باللغة الإنجليزية»، سواء التدريب الداخلي في الكلية من جريدة صوت الجامعة التي تصدر أسبوعيا، واستديوهات الكلية ومعاملها، وتزويد الكلية بالبرامج التعليمية المرخصة، وتدريب الطلاب على صحافة الفيديو وصحافة الموبايل، واستخدام الوسائط المتعددة في الإنتاج الرقمي والمرئي والتسويق الرقمي، والاهتمام بالتدريب الميداني من خلال عقد بروتوكولات تعاون مع المؤسسات الإعلامية والإنتاجية لتدريب الطلاب في سوق العمل.

الأقسام العلمية تنظم ورش تدريبية للطلاب

وأضافت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، المدير الأكاديمي لوحدة الجودة في الكلية، والمدير التنفيذي للمشروع، أنّ الورش تُنظم من خلال الأقسام العلمية، حيث تشرف الدكتورة هويدا مصطفى، عميد الكلية، على ورشة قسم الإذاعة والتليفزيون، وتشرف على ورشة قسم العلاقات العامة والإعلان، الدكتورة داليا عبدالله، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان.

ويشارك في الورش طلاب كل قسم والأساتذة المشرفين على برامج التدريب وكذلك المدرسين المساعدين والمعيدين، فضلا عن الخبراء والإعلاميين الذين يشاركون في تدريب الطلاب.

الورش تناقش تقييم موضوعي للوضع الراهن للتدريب العملي والميداني

وتناقش الورش تقييم موضوعي للوضع الراهن للتدريب العملي والميداني، من حيث نقاط القوة والضعف، وطرح رؤى ومقترحات لتطوير برامج التدريب، تمهيدا لوضع خطة تنفيذية للتطوير محددة الأهداف والمتطلبات المادية والبشرية والوسائل والقائمين بالتنفيذ والجدول الزمني، وطرق تقييم التدريب ومتابعة أثره، كما يتم عقد ورشتي عمل لبرامج التدريب العملي والميداني بقسم الصحافة وشعبة الإعلام باللغة الإنجليزية الأسبوع المقبل.