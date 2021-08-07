عميدة إعلام القاهرة: 600 طالب سجلوا لاختبارات القدرات 2021 بالكلية

صرحت الدكتور هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، إن 600 طالبا و طالبة سجلوا لأداء اختبارات القدرات بالكلية، لافتة إلى أن أكثر من 400 طالبا قاموا بتنفيذها خلال الفترتين الأولى و الثانية للاختبارات، مشيرة إلى أن مدة زمن الاختبارات كانت ساعة ونصف لكل فترة، منوهة إلى أنه لم يتم رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن من قبل الطلاب، مؤكدة أن الجامعة اتخذت جميع الإجراءات الإحترازية لمواجهتها .

عميدة إعلام القاهرة: إعلان نتائج اختبارات القدرات 2021 خلال 24 ساعة بعد انتهاء الطالب لها

و أضافت عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة ، في تصريحات خاصة لـ" الوطن"،إن اختبارات قدرات كليات الإعلام هذا العام شاملة و تحتوي على العديد من الأسئلة التي تعتمد على المعلومات العامة و التحليل النفسي و و الذكاء و متابعة الطالب لمنظومة الإعلام ومدى إطلاعه على مجريات الأحداث الإعلامية وكيفية التعامل مع الواقع الإعلامي، لافتة إلى أنه عقب الانتهاء من الاختبارات يتم البدء في تصحيحها فورا و البدء في إعلان نتائجها على الموقع الإلكتروني للكلية خلال 24 ساعة من إنتهاء الطالب للاختبار .

و أكدت عميد كلية الإعلام، أنه تم التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا " كوفيد 19"، وكذلك تطبيق قواعد قانون تنظيم الجامعات بشأن أعمال الغش و الشغب وإلغاء الاختبارات لأي طالب يقوم بالغش أو يعمل على نشر الفوضى و البلبة بين الطلاب، مؤكدة أن المرحلتين الأولى و الثانية للاختبارات مرت بسلام دون رصد أي مشكلات ، مؤكدة أن الاختبارات كل يوم وعلى مرحلتين .

انطلاق أعمال اختبارات القدرات بالجامعات الحكومية 2021 للالتحاق بها

انطلقت اليوم أعمال اختبارات القدرات 2021 بالجامعات الحكومية للكليات التي يشترط في الالتحاق بها اجتياز اختبارات القبول، وسط التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا " كوفيد 19" تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، و أكد عدد من رؤساء الجامعات على الجاهزية التامة لاختبارات القبول و القدرات 2021