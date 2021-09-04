الثلاثاء.. دورة بـ«إعلام القاهرة» عن «الأخبار الزائفة والتضليل الإعلامي»

تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة، بالتعاون مع مؤسسة «فردريش ناومان» الألمانية، دورة تدريبية بعنوان «الأخبار الزائفة والتضليل الإعلامي»، وتستمر 3 أيام من 7 - 9 سبتمبر 2021، تحت رعاية محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة هويدا مصطفى عميد الكلية.

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام، إنَّ الدورة يشارك فيها 30 صحفيًا وإعلاميًا من مختلف وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والرقمية العامة والخاصة، بهدف تزويدهم بالمهارات والأدوات التي تساعدهم في مجابهة أزمة التضليل التي تجتاح العالم حاليًا.

الدورة التدريبية تستهدف إكساب المشاركين مهارة التأكّد من عدم تزييف الصور والفيديو

وأضافت عميد كلية الإعلام أنَّ الدورة التدريبية تستهدف أيضًا إكساب المشاركين مهارات التحقق من الأخبار وكشف الزائف والمضلل من المعلومات وفحص مصادر الأخبار ودرجة مصداقيتها، والتأكّد من عدم تزييف الصور والفيديوهات، وذلك حتى يمكنهم ممارسة مهنتهم بكفاءة والقيام بدورهم في مواجهة التزييف والتضليل الإعلامي، وما قد يترتب عليه من نشر الذعر بين المواطنين وإضعاف ثقتهم بدولهم وتحقيق مأرب سياسية ومصالح اقتصادية أو تحقيق أهداف أجندات خاصة بجماعات مصالح معينة.

9 جلسات تدريبية تشمل محاضرات نقاشية وتدريبات

بدورها، أشارت ليلى عبدالمجيد، المدير الأكاديمي لوحدة الجودة بالكلية ومنسق الدورة التدريبية، أنَّه سيتمّ خلال الدورة مناقشة عدة موضوعات مهمة في 9 جلسات بعضها محاضرات نقاشية والبعض الآخر تدريب عملي للمشاركين، وهذه الموضوعات تتضمن ما يلي:

1- مفهوم الأخبار الزائفة.. الأهداف والأدوات والآليات، وهي محاضرة نقاشية تلقيها هبة السمري الأستاذ بكلية الإعلام.

2- التكنولوجيا الرقمية وصناعة الأخبار.. أساليب وتقنيات الذكاء الاصطناعي والمنصات الاجتماعية وانتشار الأخبار الزائفة.

3- أشكال ووسائل التزييف والعوامل المؤثرة في انتشارها، وتتضمن عرضًا وتدريبًا عمليًا ويتولى التدريب المهندس وليد حجاج خبير الأمن المعلوماتي.

4- التأثيرات المختلفة لعمليات تزييف الأخبار وصناعتها على أمن المجتمع، وهي محاضرة نقاشية للدكتور ياسر عبدالعزيز الخبير الإعلامي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

5- طرق مواجهة الأخبار الزائفة قانونيًا واجتماعيًا وإعلاميًا وإلكترونيًا وهي محاضرة نقاشية للدكتورة ليلى عبدالمجيد.

6- أساليب كشف التزييف وطرق التحري والتحقق من صدق المعلومات، وهي عرض وتدريب عملي يتولاه أحمد عصمت مدير منتدى الإسكندرية للإعلام.

7- الثقافة الرقمية ونقد وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي كآلية للوقاية والمواجهة، وهي محاضرة نقاشية تقدمها حنان يوسف عميد كلية اللغة والإعلام بالقرية الذكية.

8- نماذج وتجارب عالمية وإقليمية في مواجهة الأخبار الزائفة وهي محاضرة نقاشية للأستاذ الدكتور سامي طايع الأستاذ بكلية الإعلام.

9- آليات مواجهة الأخبار الزائفة «الشك وفك بنية التضليل» من خلال عرض وتدريب عملي يقدمه خبير المعلومات خالد البرماوي.