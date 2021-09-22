نصائح للمسافرين للوقاية من كورونا.. «ما تقلعش الكمامة في المطار»

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن نصائح للمسافرين للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.

واختصت الوزارة المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، خاصة أصحاب الأمراض الخطيرة (على سبيل المثال كبار السن، ومرضى السكري وأمراض القلب والرئة)، ويجب قبل السفر استشارة مقدم الرعاية الصحية والخدمات الطبية في حالة الشك، بالإضافة إلى أنه يجب تزويد المسافرين بإرشادات السفر الصادرة عن منظمة الصحة العالمية وشعبة إدارة الرعاية الصحية والسلامة المهنية والصحة، ويرصد التقرير التالي نصائح للمسافرين للوقاية من كورونا..

الصحة تقدم نصائح للمسافرين للوقاية من فيروس كورونا المستجد

- لا تسافر إذا كنت مريضًا أو تعاني من الحمى والسعال.

- ارتداء الكمامة طوال فترة التفتيش والتواجد في المطارات

- ضمان الالتزام بنظافة اليدين والحفاظ على مسافة لا تقل عن 3 أقدام أي 1 متر من الأشخاص الذين يسعلون ويعطسون

- راقب صحتك لمدة 14 يومًا على الأقل بعد سفرك واتبع النصائح الواردة في القسم أدناه قبل عودتك.

- مراعاة آداب العطس والسعال

- تجنب زيارة الأسواق المكتظة في المناطق التي تعاني حاليًا من حالات فيروس كورونا، وتجنب الاتصال المباشر غير المحمي بالحيوانات الحية والأسطح الملامسة للحيوانات.

- تجنب استهلاك المنتجات الحيوانية النيئة أو غير المطبوخة جيدًا واتبع دائمًا ممارسات النظافة الغذائية المناسبة.

- اطلب الرعاية الطبية فورًا إذا بدأت في الإصابة بالحمى أو أعراض تنفسية مثل ضيق التنفس أو السعال، وتذكر مشاركة تاريخ سفرك السابق مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك وبذل كل جهد لإبلاغهم عبر الهاتف قبل زيارة منشأة طبية.

- مواكبة المشورة الصحية المحلية قبل وأثناء السفر بالنسبة لجميع المسافرين، يرجى العلم بأن السلطات المحلية قد تبدأ في تطبيق قيود السفر وإجراءات الفحص الصحي للمسافرين الذين يدخلون أو يخرجون من البلد، وقد يكون لدى بعض البلدان قيود خاصة بها وقد توقف الرحلات الجوية، مما يجعل السفر صعبًا.