وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2021 الدور الثاني
كتب:
أميرة فكري
01:14 م | الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
الدكتور طارق شوقي- وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021، (أدبي وعلمي)، وسيجري إعلانها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.
وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه الطلاب يستطيعون بدءًا من الساعة الثانية من ظهر اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر الاطلاع على النتيجة، حيث سيجري إعلان نسب النجاح وأعداد الطلاب المتقدمين والناجحين، والبالغ عددهم قرابة 140 ألف طالب وطالبة.
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