نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021 بالاسم.. تعرف على الخطوات

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021 بالاسم، في تمام الساعة الثانية بعد ظهر اليوم، على موقعها الإلكتروني، مؤكدة أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة برقم الجلوس، مشددة على ضرورة كتابة البيانات بطريقة صحيحة ودقيقة، وتظهر النتيجة بالاسم ورقم الجلوس والدرجات التي حصل عليها الطالب.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021 بالاسم

- الدخول على رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني.

- كتابة رقم الجلوس.

ـ الضغط على زر «إظهار النتيجة».

- تظهر النتيجة بالاسم ورقم الجلوس.

- تظهر الدرجات التي حصل عليها الطالب في كل مادة بالتفصيل.

- يظهر مجموع الطالب في المواد التي أدى فيها الامتحان.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021 بالاسم ستعلن على نفس الرابط الإلكتروني الذي تم تخصيصه لنتيجة الدور الأول، مؤكدة أنه تم الانتهاء من تصحيح جميع الامتحانات ورصد الدرجات التي حصل عليها الطالب إلكترونيًا.

امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2021 عقدت ورقيًا

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2021، عقدت ورقيًا بنظام البابل شيت والأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مؤكدة أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات ولم يتم رصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، وتم رصد عدد من حالات الغش في الامتحانات.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أن امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني 2021 صورة طبق الأصل من امتحانات الدور الأول، وتم تصحيحها إلكترونيًا، موضحًا أن الامتحانات عقدت للطلاب الذين رسبوا في مادتين فقط، وأكثر من ذلك سيعيدوا السنة الدراسية من جديد.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن امتحانات الدور الثاني سارت بصورة منتظمة، مؤكدًا أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المنظمة لمواجهة فيروس كورونا.