نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021 برقم الجلوس.. خلال ساعات

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة لعام 2021، إذ أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بقيادة الدكتور طارق شوقي، موعد ظهور النتيجة، على أن يكون اليوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر الجاري في تمام الساعة 2 ظهرا، وسيجري إتاحتها عبر موقع الوزارة الإلكتروني، ليتم الحصول عليها فور إعلانها، والتي من المقرر أن تكون خلال ساعات ويتم إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021 برقم الجلوس.

وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات الحصول على نتيجة الدور الثاني خلال ساعات، نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021 برقم الجلوس عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي جاءت كالتالي:

خطوات نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021 برقم الجلوس

- يقوم الطالب الراغب في الحصول على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنا.

- ثم بعد ذلك يقوم الطالب بالدخول على اللينك الخاص بنتيجة الدور الثاني للثانوية العامة، أو الدخول إلى اللينك مباشرة من هنا.

- ثم بعد ذلك يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به ليتم الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني فور إعلانها.

- ثم بعد ذلك يقوم الطالب الراغب في الحصول على نتيجة الدور الثاني الخاصة به بإدخال اسم المدرسة التابع لها.

- ثم يتم اختيار المحافظة وإدراة التعليم التي يتبع لها الطالب وفق موقعه الجغرافي.

- ثم يتم إعادة إدخال الرقم الموجود على الشاشة في الخانة المخصصة لذلك.

- ثم بعد ذلك تظهر أما الطالب النتيجة الخاصة به، والتي تفيد في نجاحه في المواد التي قام بإعادة آداء الاختبارات الخاصة بها في الدور الثاني للثانوية العامة 2021، أو تفيد بإعادة الصف الثالث الثانوي مره أخرى.