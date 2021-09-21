نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021 أدبي وعلمي بعد قليل

يعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد قليل نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021 أدبي وعلمي، وإعلانها رسمياً على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بعد اعتماده مباشرة، وذلك بعد الانتهاء من تصحيح امتحانات الدور الثاني إلكترونياً ورصد وتجميع الدرجات، وإعدادها وتجهيزها لوضعها على نظام خاص بالنتيجة.

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021 أدبي وعلمي .. ظهر اليوم

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021 أدبي وعلمي على هذا الرابط ، ويستطيع الطلاب بدءًا من الساعة الثانية من ظهر اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر، بالإضافة إلى أنه سيتم إعلان نسب النجاح وأعداد الطلاب المتقدمين والناجحين، والبالغ عددهم قرابة 140 ألف طالب وطالبة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021 أدبي وعلمي، في المدارس في اليوم التالي من اعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم، بعد إرسالها للمديريات والإدارات التعليمية لتوزيعها على المدارس لإعلانها رسمياً بالمدارس.

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021 أدبي وعلمي.. مطمئنة

وبالنسبة لتظلمات الثانوية العامة الدور الثاني، قالت الوزارة إنه سيتم فتح باب التقديم للتظلمات للصف الثالث الثاني، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021 أدبي وعلمي، وستكون بنفس آلية ومعايير تظلمات الدور الأول.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إن أعمال تصحيح امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة تمت بدقة دون تدخل العنصر البشري، وكل طالب بالثانوية العامة حصل على حقه كاملا، وتمت مراجعة النتيجة أكثر من مرة، مشيراً إلى أن نسبة النجاح العامة للدور الثاني مبشرة ومطمئنة.

وأضاف المصدر، أنه سيجري إرسال نسخة من النتيجة إلى مكتب التنسيق فور اعتمادها رسميا من وزير التعليم، لبدء أعمال تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني، وفق الضوابط المحددة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.