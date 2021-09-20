خطوات الحصول على نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

يترقب العديد من الطلاب وأولياء الأمور موعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة، وفقا لما كشفه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي ذكر أن إعلان النتيجة سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة الدور الثاني عن طريق رابط تتيحه وزارة التربية والتعليم، في الساعة الثانية ظهر غد الثلاثاء.

وللحصول على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة اتباع الخطوات التالية:

خطوات الحصول على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 سيكون هو نفسه رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 الخاص بالدور الأول للنتيجة.

- للحصول على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة اضغط على هذا الرابط.

- قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك.

- ثم اضغط على أيقونة عرض النتيجة، وبعدها ستحصل على النتيجة فور ظهورها.

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها ستتيح خدمة التظلمات لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2021، عقب إعلان نتيجة الدور الثاني على الفور وبالتحديد من اليوم التالي لظهورها وذلك لمدة 7 أيام فقط.

موعد التنسيق لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2021

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت أنه تقرر إرجاء إعلان نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2021، حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) وبعدها يتم إعلان نتيجة الترشيحات للالتحاق بالجامعات والكليات والمعاهد المختلفة.

ويصل الحد الأدنى لطلاب المرحلة الثالثة إلى 205 درجات، بنسبة 50%.

وفي سياق آخر، أكد وزير التربية والتعليم، أن الوزارة أنهت جميع استعداداتها النهائية لبدء العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه يوم 9 أكتوبر المقبل، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.