أشرف زكي: «الرئيس جبر بخاطر كل العاملين بالحقل الفني»

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير مع الوزراء من أجل متابعة منظومة دعم وحماية الفنانين، وتطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يأتي في إطار ما يوليه الرئيس من اهتمام كبير بالشعب والمواطن والفنان المصري، «ده جبر خاطر من الرئيس السيسي لكل العاملين بالحقل الفني».

أشرف زكي: النقابة بها عدد محدود جدًا من الأشخاص ذوي الدخل المادي الجيد

وأضاف «زكي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، أن النقابة بها عدد محدود جدًا من الأشخاص ذوي الدخل المادي الجيد، ولكن هناك الكثير من العاملين بالقطاع من الأشخاص خلف الكاميرات، وفي حاجة للرعاية من قبل الدولة.

«المهن التمثيلية»: أدعو الرئيس لافتتاح دار المسنين الخاص بالفنانين

وطلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي حضوره لافتتاح دار مسنين الخاص بالفنانيين في مدينة 6 أكتوبر بعد اكتمال بناؤه من قبل الشيخ سلطان القاسمي، حاكم الشارقة الإماراتية، «أتمنى أن يقوم الرئيس السيسي بتشريفنا لافتتاح الدار».

أوضح أن القيادة السياسية تشعر بما يجول في خاطر الفنانين، وذلك لأن أعمارهم قصيرة نسبيًا عن باقي المهن الأخرى، وفي حال توقف الفنان عن العمل يعاني وأسرته الكثير من المشكلات المادية والنفسية والصحية، «إحنا هنقدم رؤية مختلفة، ومعانا رعاية من الدولة كبيرة ولدينا رؤية مختلفة للتعامل مع مختلف القضايا».

وأضاف أنه وبالنسبة للعاملين في الحقل الفني والإبداعي في مصر، بدأوا اجتماعاتهم مع وزيرة التضامن الاجتماعي، وحضر إحدى الاجتماعات وزير القوى العاملة وهيئة التأمينات الاجتماعية ومنظومة التأمين الصحي الشاملة، «أنا كنت أعلم أن الأمر مطروح أمام رئاسة الجمهورية، وكان فيه متابعة كبيرة من القيادة السياسية بهذا الملف».