أشرف زكي يشكر الرئيس على رعاية الفنانين: ليهم عمر افتراضي زي لاعيبة الكورة

وجه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قراره بتوجيه الرعاية الصحية للفنانين، وأيضًا تفعيل برامج الحماية التأمينية والاجتماعية لهم، ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز، قائلا إن هذا الدعم له صدى عظيم داخل الأسرة الفنية، والشعور بالأمن والأمان.

25 ألف فرد يستفيدون من قرارات الرئيس

وأضاف «زكي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، الأحد، «بنشكر الرئيس السيسي وبنقوله هذا التاج على راسنا كلنا كممثلين ومبدعين، وحضرتك لمست قضيتين هامتين وهما التأمين والتأمين الصحي».

وأشار إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، وفريق العمل بالوزارة، قاموا بمجهود كبير وعظيم، «بهنئ وببارك لكل زملائي في النقابات كلها، التشكيليين والسينمائية والموسيقية، دة مجهود عظيم جدا بُذل».

الفنون الشعبية زي لاعيبة الكورة لهم عمر افتراضي

وتابع: «فيه فنانين دخلهم من وظيفتهم، زي لاعيبة السيرك والفنون الشعبية والعرائس، خاصة أن الفنون الشعبية لها عمر افتراضي، زي لاعب الكرة، بعد مرحلة عمرية ميقدرش يشتغل، والسيرك كذلك وفناني العرائس، كل الناس دي دخلها موردها الوظيفي مفيش دخل آخر، وفيه ناس معندهمش مظلة اجتماعية أو صحية، وفيه ناس عندنا بقالها فترة مش شغالة أو رحلت وتركت أسر، وقرار النهاردة يشمل كل الفئات دي، وهم أعداد كبيرة، مش أقل من 20 لـ 25 ألف عضو».

منها المصورين.. 5 فئات في «التشكيليين» تستفيد من قرارات الرئيس

من جانبها، وجهت الدكتورة صفية القباني، نقيب التشكيليين، الشكر للرئيس السيسي على قراره، قائلة إنهم أرسلوا خطابا للرئيس السيسي منذ حوالي عام، ورد عليهم بتوجيه وزيرة التضامن بعمل حماية اجتماعية للفنانين التشكيليين أعضاء النقابة، التي تأسست منذ عام 1976، وتضم المصورين والنحت والخزف والديكور والجرافيك، ويبلغ عددهم حوالي 20 ألف عضو.

الرئيس وجه بألا يقل معاش الفنان عن 900 جنيه

وأضافت «القباني»، خلال اتصال هاتفي بنفس البرنامج، أن الرئيس السيسي وجه أيضًا بأن معاش الفنان لا يقل عن 900 جنيه كحد أدنى، علمًا بان المعاش سابقا لا يتعدى 75 جنيها فقط، نظرا لأن النقابة ليس لديها موارد مالية أخرى عدا اشتراكات الأعضاء، «مينفعش نعطي معاش من اشتراكات الأعضاء، لازم يكون فيه موارد».