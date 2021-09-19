أشرف زكي: «نعجز عن شكر الرئيس السيسي.. اليوم عيد الفن بالنسبة لنا»

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير مع الوزراء من أجل متابعة منظومة دعم وحماية الفنانين، وتطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يأتي في إطار ما يوليه الرئيس السيسي من اهتمام كبير بالشعب والمواطن والفنان المصري، موضحًا أن قراره الأخير الخاص بالتغطية الاجتماعية والصحية، وتعديلات التشريعات اللازمة لتنمية موارد النقابات وتعظيمها جهد مقدر ومشكور من كافة النقابات المصرية، «إحنا عاجزين عن الشكر، وهو عيد الفن بالنسبة لينا».

أشرف ذكي: القيادة السياسية تشعر بما يجول في خاطر الفنانين

وأضاف «ذكي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، أن القيادة السياسية تشعر بما يجول في خاطر الفنانين، وذلك لأن أعمارهم قصيرة نسبيًا عن باقي المهن الأخرى، وفي حال توقف الفنان عن العمل يعاني وأسرته الكثير من المشكلات المادية والنفسية والصحية، «إحنا هنقدم رؤية مختلفة، ومعانا رعاية من الدولة كبيرة ولدينا رؤية مختلفة للتعامل مع مختلف القضايا».

نقيب المهن التمثيلية: الإصلاح سيكون شاملا لكثير من الأجزاء

وأوضح أنه وبالنسبة للعاملين في الحقل الفني والإبداعي في مصر، بدأوا اجتماعاتهم مع وزيرة التضامن الاجتماعي، وحضر إحدى الاجتماعات وزير القوى العاملة وهيئة التأمينات الاجتماعية ومنظومة التأمين الصحي الشاملة، «إن شاء الله الإصلاح هيكون شامل لكثير من الأجزاء التي تشغل بال الفنانين».

أشرف زكي: مبروك علينا قرارات الرئيس السيسي

ولفت إلى أن هناك الكثير من الفنانين العاملين بالدولة لا يخضعوا للمظلة التأمينية والصحية، «اللي مش تابعين هيدخلوا في منظومة التأمين الصحي ليهم، وعملنا قاعدة بيانات وبلغناها لوزير التضامن الاجتماعي، واجتمعنا بكل الأطراف المعنية، ولدينا في نقابة المهن التمثيلية للحكاية فقط 3 آلاف عضو دون أسرهم، ونقابة الموسيقيين بها 16 ألف عضو».

وتابع: «إحنا طلبنا زيادة جنيه على تذاكر المسرح والسينما مع زيادة الغرامة من ألفين جنيه لـ20 ألف جنيه وده لتعظيم موارد وعوائد النقابة، وإحنا محظوظين ومبروك علينا القرارات الجديدة، وشكرًا فخامة الرئيس باسمي وباسم كل الفنانين والمبدعين في جمهورية مصر العربية».