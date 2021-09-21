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محمود مسلم

ضبط 3 ملايين قرص منشط بحيازة أحد الأشخاص في حلوان

كتب:

الوطن
02:01 م | الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
المضبوطات

المضبوطات

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، أثناء مرورها لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، وبحوزته (كمية من العقاقير والمنشطات مجهولة المصدر).

وبمواجهته اعترف بقيامه بالإتجار بالمنشطات، وجرى بإرشاده ضبط مخزن خاص به، عثر بداخله على 3 ملايين قرص من العقاقير والمنشطات.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرور بدوائر أقسام ومراكز الشرطة. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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