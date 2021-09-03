سقوط الطبيبة المزيفة بالإسكندرية.. تبيع منشطات جنسية مهربة للسيدات

ضبطت مديرية الصحة بالإسكندرية، سيدة تنتحل صفة طبيبة، وبحوزتها أدوية مهربة غير مرخصة، زعمت أنها منشطات جنسية للسيدات، حيث تم اصطحاب المتهمة إلى قسم الشرطة، وتحرير محضر انتحال صفة طبيب لها، وتحريز الأدوية بمعرفة التفتيش الصيدلي، وجار عرضها على النيابة العامة.

ضبط عيادة طبية خاصة للتجميل ونحت القوام تعمل بدون ترخيص

وفي ذات السياق، أوضحت صحة الإسكندرية، في بيان اليوم، أنها ضبطت خلال حملة مكبرة، عيادة طبية خاصة للتجميل ونحت القوام، تعمل بدون ترخيص، وتم استصدار قرار بالغلق الإداري لها.

وأكد الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن حملات العلاج الحر مستمرة طوال أيام الأسبوع، سواء بشكل منفرد أو بالتعاون مع غيرها من الوزارات والأجهزة المعنية بصحة المواطن، لضمان القضاء على العشوائية ومخالفة القانون بين المنشآت الطبية الخاصة، وتشجيع المنشآت الملتزمة بالقانون الحريصة على تقديم خدمة طبية آمنة للمريض السكندري.

حملات مكبرة على المراكز الطبية بالإسكندرية

ويأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وفي إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الصحة وأجهزة الدولة المختلفة لضبط الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وشهدت الإسكندرية، خلال الأيام الماضية، حملات مكبرة تمت من قبل إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، بالتعاون مع إدارة التفتيش الصيدلي، وبمشاركة مباحث المخدرات والتموين بوزارة الداخلية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي وجهاز حماية المستهلك بوزارة التموين والتجارة الداخلية، على عدد من المنشآت الطبية بالمحافظة، بهدف التأكد من جودة وصلاحية الخدمة المقدمة والتأهيل العلمي لمقدميها والوقوف على ما قد يكون من مخالفات.