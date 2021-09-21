فاروق حسني ناعيا المشير طنطاوي: عرفته إنسانا طيبا وصديقا عزيزا

نعى الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي رحل صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وأضاف فاروق حسني في بيان عنه: «أنعى بمزيد من الحزن والأسى، فقيد مصر الغالي رجل الدولة الوطني، المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي عرفته إنسانا طيبا وصديقا عزيزا، ومقاتلا شرسا ومسؤولا هماما، سائلا الله أن ينعم عليه برحمته ويؤنسه برحابه ويسكنه جناته، ويؤجره خيرا على تضحياته التي بذلها من أجل مصر وشعبها ومستقبلها».

وولد المشير طنطاوي في 31 أكتوبر 1935، لأسرة نوبية في حي عابدين، والتحق بالكلية الحربية، وهو ما جرى ليتخرج فيها في الأول من أبريل عام 1956، أي منذ نحو 65 عاما، ليمضي في الخدمة بقواتنا المسلحة أكثر من نصف قرن، كأحد أكثر العسكريين المصريين خدمة من حيث المدة في صفوف قواتنا المسلحة، وتحديدا لمدة 56 عاما.

وخاض المشير طنطاوي نحو «5 حروب نظامية» إبان فترة خدمته في القوات المسلحة، ففور تخرجه وانضمامه رسميا للخدمة في صفوف قواتنا المسلحة، كانت من أولى مهامه ضمن تكليفات القيادة السياسية والعسكرية لمصر في هذا البلاد لرجال قواتنا المسلحة هو مواجهة «العدوان الثلاثي» على مصر، حين كان قائدا لـ«فصيلة مشاه»، ثم شارك في حرب يونيو 1967 كقائد لـ«سرية مشاه».

وكان قائدا لكتيبة مشاه في حرب أكتوبر، وخاض أحد أكثر معارك حرب أكتوبر شراسة، والتي عُرفت فيما بعد باسم «المزرعة الصينية»، حيث تكبّد فيها الجانب الإسرائيلي خسائر كثيرة باعتراف موشيه ديان، وزير الدفاع الإسرائيلي حينها، وآرائيل شارون، قائد الفرقة التي واجه عناصرها في هذا الوقت.