تعرف على أسرار لقاء وزير الشباب والرياضة بالفنان أشرف عبد الباقي

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الفنان أشرف عبد الباقي، اليوم بديوان عام الوزراة، بحضور نجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، وإيمان عبد الجابر، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، وذلك لوضع خطة الوزارة لانطلاق النسخة الرابعة من مهرجان مسابقة ابداع مراكز الشباب والأندية الرياضية.

صبحي: تبادل الرؤى والاطلاع على ضوابط إبداع مراكز شاب 4

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الاجتماع استهدف الاطلاع على الرؤى المتبادلة، لظهور النسخة الرابعة، لمسابقة إبداع مراكز الشباب والأندية، ووضع الضوابط والقواعد للنسخة الجديدة.

وقال الوزير في تصريحات صحفية اليوم، أن الوزارة حريصة دائما على توسيع قاعدة المستفيدين من البرامج والأنشطة والفعاليات وخاصة المعنية باكتشاف الموهوبين والمبدعين في شتي المجالات الثقافية والفنية إضافة إلى تطوير تلك البرامج والمشروعات التي تنفذها للشباب المصري من حيث جودة المضمون والمحتوى.

تقييم كل مشروع بعد الانتهاء من المرحلة التي يتم تنفيذها

وأكد أنه يتم تقييم كل مشروع بعد الانتهاء من كل مرحلة يتم تنفيذها، مشيرا إلى أن النسخة الحالية من مسابقة إبداع مراكز الشباب والأندية الرياضية شهدت نجاحا كبيرا وانتشارا غير مسبوق في شتي مجالات تنفيذ المسابقة والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة أخبار اليوم.

الانتهاء من اللمسات الأخيرة.. ولأول مرة عرض إبداع الأندية الرياضية

قال إن الوزارة وضعت اللمسات الأخيرة قبل انطلاق أول برنامج سيتم عرضه علي التليفزيون المصري من فعاليات ومناقشات النسخة الحالية، مشيرا إلى عرض إبداع مراكز الشباب في نسخته الرابعة، كما سيتم عرض إبداع الأندية الرياضية لأول مرة.

يذكر أن المجالات التنافسية في مهرجان مسابقة إبداع مراكز الشباب تضمنت 12 مجالا فنيا وأدبيا وثقافيا، و هي «التمثيل، الغناء، العزف، المراسل الإذاعي والتلفزيوني، الإنشاد الديني، الترانيم، الأفلام القصيرة، الفنون التشكيلية، الابتكارات العلمية، والشعر».