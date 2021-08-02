أشرف عبد الباقي عن الزواج: «طول ما أنت مش متجوز هتفضل فاكره حاجة حلوة»

مازح الفنان أشرف عبد الباقي، جمهوره، بشأن الزواج، وسعي قطاع كبير من الشباب لتكوين أسرة، لاسيما الذين يعتقدن بأنّ الزواج بمثابة «حاجة حلوة».

وكتب أشرف عبد الباقي، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، قائلًا «كان لازم تتجوز على الأقل مرة واحدة في حياتك، وإلا حتعيش بقية عمرك فاكر إنها حاجة حلوة».

كان لازم تتجوز على الأقل مرة واحدة فى حياتك و إلا حتعيش بقية عمرك فاكر إنها حاجة حلوة ..

مقولة مسروقة — Ashraf Abdel Baky (@AshrafAbdilBaky) August 2, 2021

أشرف عبد الباقي ينتظر عرض مسرحية شمسية و4 كراسي

ويواصل أشرف عبد الباقي، بروفات مسرحيته الجديدة شمسية و4 كراسي، المُقرر عرضها على أحد مسارح الساحل الشمالي، اعتبارًا من يوم الخميس المُقبل.

مسرحية أشرف عبد الباقي، والتي يُشارك فيها حمو بيكا، تدور أحداثها داخل كومباوند بالساحل الشمالي حيث يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل «زكي»، مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.

ويخوض أشرف عبد الباقي من خلال المسرحية تجربة البطولة والإخراج في آنِ واحد، ويُشارك في البطولة محمد عبد الرحمن، ومحمد أسامة «أوس أوس»، ومحمد أنور، ومريهان حسن، وضيف شرف حمو بيكا، والمسرحية من تأليف كريم سامي «كيمز»، وأحمد عبدالوهاب.

أشرف عبد الباقي يرد على جدل ظهور حمو بيكا في المسرحية

وكان الفنان أشرف عبد الباقي، قد علق في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، عن الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية، بعد الإعلان عن مشاركة حمو بيكا في المسرحية، قائلًا: «حمو بيكا لا يمثل في المسرحية، إنما يظهر كضيف في مشهدين فقط، ويظهر بشخصية المطرب الذي يصنع خناقات في الساحل ويظهر بنفسه وليس له دور في المسرحية لكي يأخذ تصاريح، لأنّه لا يمثل، ونقصد أن نصنع حاجة دمها خفيف ونصنع إيفيه».