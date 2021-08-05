قبل صعود بيكا على المسرح.. عمر خورشيد لـ أشرف عبد الباقي: عيب أنت أكبر من كده

جدد الفنان عمر خورشيد، انتقاده للفنان أشرف عبد الباقي، بعد استعانته بمؤدي المهرجانات حمو بيكا، في مسرحيته الجديدة «شمسية و4 كراسي» المُقرر عرضها اليوم الخميس، على أحد مسارح الساحل الشمالي، قائلًا: «عيب.. أنت أكبر من كده».

وقال عمر خورشيد، خلال تصريحاته لـ«الوطن»: «لست أنّ يعمل مُطربي المهرجانات، لكن هناك نقابات وقوانين وقنوات شرعية تُنظم العمل، فلا يصح أنّ يظهر أي شخص أمام الكاميرا كمُمثل»، متابعًا أنّ: «مطربي المهرجانات ليسوا أعضاء في أي من النقابات الفنية، وليس لديهم تصريح لمزاولة المهنة».

وتساءل عمر خورشيد، بقوله: «تخيل الفنان الذي يتصدر التريند والسوبر ستار، جاهل لا يقرأ ولا يكتب.. ولا يستطيع التحدث ويتلعثم في الكلام».

وتابع: «أشرف عبد الباقي فنان عظيم، وأشتغل مع أسرتي في أعمال كثيرة جدًا، لذلك أعتب عليه إنه يعمل حاجة زي كده.. حتى وإن سيظهر ضيف شرف أو كومبارس بيعدي من وراء.. المسرح لو طقوس وتقاليد إحنا تربينا عليها.. أشرف عبد الباقي أستاذ كبير ميقعش في غلطة زي دي مش عشان تجاريًا أو دعاية معينة.. أنت أكبر من كده بكتير مش محتاج ده».

أبطال وأحداث مسرحية شمسية و4 كراسي

مسرحية «شمسية و4 كراسي»، من بطولة أشرف عبد الباقي، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد أسامة «أوس أوس»، ومحمد أنور، ومريهان حسن، وضيف شرف حمو بيكا، والمسرحية من تأليف كريم سامي «كيمز»، وأحمد عبدالوهاب.

وتدور أحداث شمسية و4 كراسي، داخل كومباوند بالساحل الشمالي حيث يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل «زكي»، مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.