عصام السقا بعد «تريند» مشهد «القلب الأخضر»: «المخرج عملي فرح» (صور)

حالة من الجدل والتفاعل سادت بين متابعي السوشيال ميديا، حول أحد المشاهد بحكاية «بيت عز» الذي عرض مؤخرًا على شاشة قناة dmc، وتصدره الفنان عصام السقا، الذي جسّد خلاله شخصية «هيثم»، وفي الوقت الذي عاتبته زوجته على تسلمه رسالة عبر «واتساب» من زميلته عبارة عن «قلب»، إلا أنه قلّل من أهمية ذلك خصوصًا وأنه «قلب أخضر».

مشهد «القلب الأخضر» لعصام السقا يتصدر محركات البحث

وتصدر مشهد عصام السقا و«القلب الأخضر» محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، وتم تداول «كوميكس» ضاحكة بين المتابعين بالاستعانة من مشاهد بالأفلام من بينها مشهد من فيلم «أبوعلي»، لحظة إصابة منى زكي بـ«قرصة ثعبان» في وجود كريم عبدالعزيز وطلعت زكريا، وجاء الحوار «دي بعتالك قلب.. لاء ده قلب أخضر ما يعملش حاجة» بعكس الحوار الأصلي «ده تعبان صغير ميعملش حاجة».

عصام السقا عن «تريند» القلب الأخضر: لم أكن أتوقع ذلك

وعن الجدل والتفاعل الذي ساد السوشيال ميديا بسبب «القلب الأخضر»، قال الفنان عصام السقا، خلال حضوره في ندوة بجريدة «الوطن»، لم أتوقع ذلك، أثناء تصوير هذا المشهد، أبديت اعتراضي للمخرج على استخدام «القلب الأخضر» باعتبار أنها لن تكون بها إيضاح مثل «القلب الأحمر» أو «وردة»، لكن المخرج أحمد يسري، تمسك بحكاية «القلب الأخضر»، وأخبرني أن استخدام القلوب على السوشيال ميديا حسب الألوان، وكل لون له معنى مختلف عن الآخر، وأنا عملت بحث بنفسي وجدت ذلك فعلًا، واكتشفت أن «القلب الأخضر» يعني الراحة النفسية مع شخص ما والطمأنينة والرضا والسلام.

وعن ردود الأفعال بعد ذلك وتصدر مشهد «القلب الأخضر» محركات البحث، قال عصام السقا ضاحكًا: «المخرج اتصل بي وقتها وعملي فرح، لأن السوشيال ميديا كلها بتتكلم عن القلب الأخضر، والحمدلله ده توفيق من ربنا، وأنا مقتنع دائمًا إن ربنا يختار أوقات بعينها ويشاور عليها، الأمر ليس ذكاء مني ولا غيره، بالعكس أنا كنت معترض على الجملة وكان لدي رغبة في حذفها، المخرج قالي مصر كلها بتكلمني بسبب القلب الأخضر، والموضوع تحول لـ كوميكس، وتفاعل كوميدي بين المتابعين والقلق من استخدام القلب ده في حياتهم».

عصام السقا عن «القلب الأخضر»: تسبب في قلق الشباب والبنات

وحول ما إذا كان استلام أي رجل «قلب أخضر» في رسالة على هاتفه يعد أمرًا عاديًا، قال عصام السقا: «لا يخلي باله خلاص»، أنا من بعد مشهد «القلب الأخضر» يوميًا تأتي لي رسائل خصوصًا الشباب الذين يحملون اسم هيثم «كل حد اسمه هيثم يدخل يشتمني ويقولي منك لله، أنا مراتي بتفتش ورايا، واللي يقولي شوهّت اسمنا، أما البنات قالوا لي هيبتدوا يدوروا بقى، وفيه سيدة قالت إن جوزها مهندس واسمه هيثم، قولت لها ربنا يستر».

حكاية «بيت عز» أولى حكايات الموسم الثاني من مسلسل «إلا أنا» الذي يعرض على شاشة قناة dmc، وكل حكاية تدور في إطار 10 حلقات على مدار أسبوعين، من السبت إلى الأربعاء في الساعة 8 مساءً.

حكاية «بيت عز» بطولة سهر الصايغ، عصام السقا، رشدي الشامي، سلوى محمد علي، صفاء الطوخي، أحمد الشامي.