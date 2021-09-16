مسلسل إلا أنا حكاية «بيت عز» يتصدر محركات البحث بعد الحلقة الأخيرة

تصدر مسلسل إلا أنا حكاية بيت عز، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد انتهاء عرض الحلقة الأخيرة مساء أمس الأربعاء على شاشة قنوات dmc، برجوع «عاليا» والتي تجسد دورها سهر الصايغ عن فكرة ارتباطها من ابن خالتها «عماد» والذي لعب دوره تامر نبيل، بعدما اكتشفت خداعه لها، وقامت بصفعه على وجهه.

عاليا تكتشف حقيقة عماد وتصفعه على وجهه في حكاية بيت عز

وكانت علاقة «عاليا» في حكاية بيت عز وارتباطها بالشاب عماد، جعلت عدد كبير من متابعي السوشيال ميديا وبالتحديد الفتيات، يحذرّن «عاليا» من خيانة «عماد» لها، ويرفضن هذه العلاقة، مع غضبهن من عدم استماع «عاليا» لنصيحة أمها قبل وفاتها «بلاش عماد»، وانتصرت «عاليا» لهذا الرأي في الحلقة الأخيرة، الأمر الذي استقبله جمهور المسلسل على منصات التواصل الاجتماعي بسعادة كبيرة.

وعادت «عاليا» في الحلقة الأخيرة لحياتها الطبيعية، بعد التخلص من حب «عماد» الزائف، وخرج والدها من المستشفى بعد الأزمة الصحية التي مر بها، والذي كان داعمًا لها في أزمتها مع مديرها بالعمل الذي اتهمته بالتحرش بها، ولاحقته حتى استطاعت الحصول على حقها ومعاقبته على ما بدر منه تجاهها.

مسلسل إلا أنا بدأ الموسم الثاني بحكاية بيت عز

حكاية «بيت عز» أولى حكايات الموسم الثاني لمسلسل إلا أنا، والذي يعرض عدة حكايات منفصلة، كل حكاية تدور أحداثها في إطار 10 حلقات، تتناول موضوعات وقضايا تهم المجتمع بمختلف الأجيال.

وضمت حكاية «بيت عز» عدد من النجوم، أبرزهم سهر الصايغ، رشدي الشامي، سلوى محمد علي، صفاء الطوخي، محمد الصاوي، سامي مغاوري، أحمد الشامي، عصام السقا، تامر نبيل.