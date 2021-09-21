شروط وجوائز مسابقة صلاح عبدالصبور للمسرح الشعري

ضمن الفعاليات التي أعلنت عنها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، لاحتفاء الوزارة بمرور 40 عاما على رحيل الشاعر الكبير صلاح عبدالصبور، ينظم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، مسابقة صلاح عبدالصبور للمسرح الشعري، ممثلا في البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، والمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق.

شروط المسابقة

أن يكون النص المسرحي المقدم وفق المواصفات والضوابط الشعرية، وألا يكون قد سبق نشر النص المقدم للمسابقة بأية وسيلة أو تقديمه في عرض مسرحي، وأن يكون النص مكتوبا باللغة العربية الفصحى فيما لا يقل عن 30 صفحة مطبوعة ببنط 14 ويرسل بالبريد الإلكتروني بصيغة word، وللمتسابق الحق في الاشتراك بنص واحد فقط في المسابقة.

جوائز المسابقة

تتضمن المسابقة أربعة جوائز، الجائزة الأولى هي إنتاج وعرض النص المسرحي الفائز بالجائزة الأولى على أحد المسارح التابعة للبيت الفني للمسرح، ويتقاضى الفائز الأجر المقرر وفقاً للقواعد المعمول بها بالبيت الفني للمسرح، الجائزة الثانية عشرة آلاف جنيه، الجائزة الثالثة سبعة آلاف جنيه، الجائزة الرابعة خمسة آلاف جنيه.

وللمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية الحق في نشر النصوص الفائزة ضمن مطبوعاته لمدة خمس سنوات، ولا يحق لأصحاب النصوص الفائزة أو أي جهة أخرى نشر هذه النصوص إلا بعد مرور هذه المدة والتي تبدأ بإعلان نتائج المسابقة، كما أن للبيت الفني للمسرح حق استخدام النص الفائز بالجائزة الأولى، وعرضه وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها في إنتاج العروض المسرحية وعرضها على أحد المسارح التابعة للبيت الفني للمسرح. ترسل الأعمال المتسابقة على البريد الإلكتروني salahabdelsabourcompetition@gmail.com، وترفق صورة من الرقم القومي، والسيرة الذاتية للمتسابق، موضحاً بها «العنوان تفصيلي – رقم الهاتف – البريد الإلكتروني»، ويتم التقدم للمسابقة في الفترة من 20 سبتمبر 2021 حتى 20 نوفمبر 2021.