انطلاق مؤتمر «فارس الكلمة» احتفاءً بالذكرى الـ40 على رحيل صلاح عبدالصبور

انطلق مؤتمر «فارس الكلمة»، قبل قليل، احتفاءً بالذكرى الـ40 على رحيل الشاعر صلاح عبدالصبور، بالمجلس الأعلى للثقافة، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية والدكتور هشام عزمي أمين المجلس الأعلى للثقافة، والفنانة معتزة صلاح عبدالصبور ابنة الشاعر الكبير.

وزيرة الثقافة تحتفي بالشاعر الراحل: فتح بابا في القصيدة العربية

وقالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، في كلمتها: «نحتفي بالشاعر صلاح عبدالصبور الذي فتح بابا في القصيدة العربية، وهو أحد من رموز الثقافة المصرية، وأحد رواد الشعر في مصر وتميزت إبداعاته شعرًا ونثرًا ومسرحًا».

وتابعت: «حرصًا من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقدير مبدعينا ورموز مصر في مختلف المجالات، تتخذ الثقافة مسارًا للاحتفاء برموز الوطن ووضعهم في دائرة اهتمام الشباب والأجيال الجديدة باعتبارهم نماذجًا للنجاح يقتدى بسيرتها، ومن هنا كان اهتمامنا بالاحتفال بصلاح عبدالصبور على مدار شهرين من كل قطاعات وزارة الثقافة، فهو نموذج نحتفي به لتعريف الأجيال برموز مصر، وستظل مصر زاخرة بمبدعيها».

فعاليات الاحتفاء بصلاح عبدالصبور

وأعلنت عن مسابقة صلاح عبدالصبور للمسرح الشعري، على أنَّ تكون جائزتها إنتاج العمل من قطاع الإنتاج الثقافي، بالتعاون مع البيت الفني للمسرح والمركز القومي للمسرح، وإصدار ببلوجرافيا منتقاة لأعمال الشاعر الكبير من الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وتخفيض على أسعار كل إصدارات صلاح عبدالصبور إلى جانب العديد من الفعاليات، مشيرة إلى أنَّ الشاعر الكبير الراحل عبقرية أدبية شكلت وجزء من ملامح الإبداع المصري والعربي.

وحضر الافتتاح، عددًا كبيرًا من المثقفين من بينهم الدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة، والدكتور حسين حمودة الناقد الأدبي الشاعر احمد الشهاوي، ومن المقرر أن تتواصل سلسلة من الفعاليات الثقافية اليوم احتفاءً بالشاعر الراحل.