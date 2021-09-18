وزيرة الثقافة توجه بتطوير «قصر برج العرب» وتأسيس مسرح مكشوف

زارت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، قصر ثقافة برج العرب في الإسكندرية، واطلعت على متطلبات صيانة المسرح المغطى به وذلك بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

عبدالدايم: قصر ثقافة برج العرب قيمة مضافة لمسارح الدولة

وأكدت عبد الدايم أن قصور الثقافة بمختلف أنحاء مصر تعد من الوسائل الفاعلة لدعم الشباب والنشء الجديد واكتشاف وتنمية مهارات المبدعين منهم باعتبارهم نواة لأجيال مستنيرة قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المرجوة.

وأشارت الوزيرة إلى تواصل خطط تطوير البنية الثقافية على مستوى الجمهورية، ما ينعكس إيجابًا على استراتيجية تحقيق العدالة الثقافية ووصول المنتج الإبداعي لكل أنحاء الوطن، موضحة أن قصر ثقافة برج العرب يعد قيمة مضافة للمسارح التي تملكها الدولة باعتباره أحد أدواتها التنويرية الهادفة لبناء مجتمع تقوم مفرداته على أسس من الوعي والمعرفة.

ووجهت عبدالدايم بتوفير المتطلبات اللازمة لصيانة وترميم المسرح المغطى لإعادة العمل به طبقاً للمواصفات القياسية والمعايير التي تليق بالكيانات الثقافية لإحداث المردود الإيجابي المنشود، كما وجهت بإنشاء مسرح مكشوف لتقديم العروض والفعاليات الثقافية والفنية خلال فصل الصيف وتأسيس مركز لتنمية المواهب للأطفال من سن 8 حتى 16 سنة في المجالات الفنية المختلفة، إلى جانب تطوير مبنى المسرح بأحدث التقنيات وعمل برامج فنية وثقافية متنوعة شهرية مع الاهتمام بالمحتوى وما يتم تقديمه.

وبدوره، قال رئيس هيئة قصور الثقافة إن قصر ثقافة برج العرب يزاول جميع الأنشطة الخاصة باستضافة الزوار وتقديم الخدمة الثقافية والتي تشمل إتاحة المكتبات للكبار والصغار وتنظيم الورش الفنية بمختلف أنواعها ونادي الأدب، فضلا عن أنشطة المرأة، باستثناء المسرح المغطى والذي يحتاج إلى أعمال صيانة لإعادة تشغيله، مؤكدا أن إدراج القصر ضمن خطط أعمال التطوير جاء متماشيا مع أهداف رفع كفاءة المنشآت الثقافية لاستكمال رسالة التنوير.

وكانت وزيرة الثقافة قد تفقدت حالة المسرح المغطى وأسباب توقف تشغيله منذ 2014 طبقاً لتعليمات الحماية المدنية، كما تفقدت مجموعة من أعمال نتاح ورش الخط العربي والرسم بالأركيت، مشيدة بمستواها الفني ووجهت بإقامة معرض لأعمال البراعم الواعدة وعرضها للجمهور تشجيعا لهم على مواصلة الإبداع.

يذكر أن قصر ثقافة برج العرب أنشئ في بداية الثمانينيات وتم تسليمه لهيئة قصور الثقافة عام 1995 وتم افتتاحه عام 2003 وكانت آخر أعمال صيانة نفذت به عام 2008 وتصل مساحتة الإجمالية حوالي 7 أفدنة مبانى وحدائق وطرق ويضم مكتبة تحتوى على حوالي 8100 عنوان، مكتبة الطفل تضم 3400 عنوان، قاعة اجتماعات، قاعة كبار الزوار، قاعة تكنولوجيا المعلومات، قاعة معارض، قاعة أنشطة المرأة، قاعة النحت والخزف، غرفة فنون شعبية، غرفة نادي العلوم، المرسم، غرفة الاستماع الموسيقي، غرفة الخط العربي، قاعة الفنون الشعبية، مسرح صيفي بحديقة القصر، مسرح مغطى، مكاتب إدارية، منطقة خدمات ومخازن، غرفة للكهرباء والديزل.