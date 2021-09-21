ضمن حياة كريمة.. وزير الزراعة يوافق على تمويل بقيمة 128 مليون جنيه للمشروع القومي للبتلو

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع القومي للبتلو حتى الآن أكثر من 5,6 مليار جنيه لنحو 35 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 380 ألف رأس ماشية لصغار المزارعين والمربين، وذلك بعد اعتماد تمويل جديد للبتلو بمبلغ 128.3 مليون جنيه لـ711 مستفيدا من صغار المربين وشباب الخريجين بإجمالي عدد رؤوس ماشية 8570 رأس، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.

ومن ناحيته قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن المشروع القومي للبتلو بدأ في عام 2017 بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه ووصل حجم تمويله حالياً 5.6 مليار جنيه، وقد انعكس ذلك على توافر الكميات واستقرار الأسعار مع زيادة الإنتاجية من اللحوم الحمراء.

المستفيد غير ملتزم بتقديم رخصة تشغيل

وأوضح أن المستفيد من المشروع القومي للبتلو بشقيه المحلي والمستورد غير ملتزم بتقديم رخصة تشغيل للحظيرة أو تصريح مزاولة نشاط، ولكن يكتفي بإجراء معاينة ثلاثية من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية والبنك الزراعي المصري أو من يمثلهم بالمحافظات للاستوثاق من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والتسمين.

المتابعة وتذليل العقبات

‏ويكثف قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية من المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع بشقيه المحلي والمستورد للعمل على تذليل أي عقبات محتملة تواجه المستفيدين على أرض الواقع.

ومن ناحيته قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنه يمكن الاستفادة من المشروع القومي للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصري المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية أو من خلال التواصل الإلكتروني مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب «01558626681- 01558626682».