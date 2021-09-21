ماذا ينتظر الطلاب بعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021؟

على مدار الشهرين الماضيين، ومنذ ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021، مر طلاب الثانوية العامة بالكثير من المراحل المختلفة، بدأت بتنسيق المرحلة الأولى، ثم النتيجة الخاصة بها، مرورًا بتنسيق المرحلة الثانية وإعلان نتيجتها، وإتاحة الفرصة للطلاب بتقديم التظلمات على النتيجة الخاصة بهم، وبعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة، ينتظر الطلاب المرور بعدد من المراحل الأخرى.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، ما ينتظره طلاب الثانوية العامة من مراحل أخرى، حتى يستطيعون الالتحاق بالكلية التي يرغبون بها، والتي اُعتمدت في نتيجة التنسيق الخاصة بكل طالب، وفق الخطة الزمنية التي يمر بها طلاب الصف الثالث الثانوي كل عام، كالتالي:

بدء تنسيق المرحلة الثالثة

بعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021، تعلن وزارة التعليم العالي عن موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة، وتتضمن الطلاب الذين حصلوا على مجاميع قليلة تناسب الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثالثة، كما تضم أيضا طلاب الدور الثاني الذين ظهرت نتيجتهم.

ويبدأ تنسيق المرحلة الثالثة بعد ساعات قليلة من ظهور نتيجة الدور الثاني، وتحدد وزارة التعليم العالي عددا من الأيام ليستطيع الطلاب تسجيل للرغبات الخاصة خلالها.

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

بعد انتهاء المدة المحدده من جانب الوزارة يستطيع طلاب المرحلة الثالثة تسجيل الرغبات الخاصة بهم، يتم غلق تسجيل الرغبات، وتقوم وزارة التعليم العالي بإعلان موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، والتي تكون بعد ساعات قليلة من غلق تسجيل رغبات المرحلة الثالثة.

التقديم للكليات

بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد التقديم في الكليات لطلاب الثانوية العامة 2021، إذ تقوم كل كلية على حدا بتحديد الموعد والأيام المناسبة لها، ويتم إعلانها للطلاب، حتى يتوجهون إلى الكلية للتقديم في المواعيد المحدده لهم، بعد أن يقوموا بطباعة استمارة الترشيح للكلية الخاصة بهم، والخاصة بنتيجة التنسيق الخاصة بهم، مثطحبين معهم المستندات التي تحددها الكلية للطلاب.

التنسيق الداخلي للكليات

هناك عدد من الكليات التي تحتوي على عدد كبير من التخصصات المختلفة، والتي يتم تحديد إلتحاق الطلاب بها وفق المجموع الخاص بالطالب، سواء كان المجموع الكلي له أو مجموع اللغات، أو مجموع المواد العلمية أو الأدبية حسبب تخصص الكلية، فعند تقديم الطالب في إحدى تلك الكليات، يتم ملأ استمارة رغبات الأقسام تلداخلية للكلية، والتي يتم إعلان نتيجتها بعد عدة أيام من التقديم.