نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2021 (الرابط)

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2021، ستعلن اليوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر الجاري، موضحاً أن الوزارة انتهت من جميع الأعمال المتعلقة بتصحيح الامتحانات إلكترونياً من خلال أجهزة الماسح الضوئي ورصد الدرجات ومراجعتها جيداً.

وأضاف «شوقي» في بيان له، أن نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2021 ستعلن على نفس رابط نتيجة الثانوية العامة للدور الأول، مؤكداً أن الامتحانات سوف تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات، وعقدت ورقياً مثل امتحانات الدور الأول وبنمط الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم.

وتابع وزير التربية والتعليم، بأن نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2021 ستعلن اليوم بعد اعتمادها رسمياً، مؤكداً أنه يحق للطلاب بعدها التنسيق للمرحلة الجامعية، مشيراً إلى أن الوزارة حرصت على توفير مجموعة من المراجعات العلمية المكثفة للطلاب على منصة حصص مصر التعليمية وقناة «مدرستنا 2 التعليمية».

خطوات الحصول على نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2021

-يدخل الطالب على رابط نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2021

-يكتب رقم الجلوس بدقة.

-يضغط الطالب على زر «إظهار النتيجة».

-تظهر النتيجة بالاسم ورقم الجلوس والدرجات التي حصل عليها الطالب.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التربية والتعليم، أن نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2021 تمنح الطالب 50% من الدرجات فقط، مؤكدة أنه تم تصحيح الامتحانات إلكترونياً.

«التعليم»: وفرنا مراجعات مكثفة لامتحانات ملاحق الثانوية العامة 2021

وأوضحت الوزارة أن منصة حصص مصر التعليمية وفرت مراجعات في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية والإيطالية والتاريخ والجغرافيا والفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، ومواد الأحياء والكيمياء والفيزياء والجيولوجيا لطلاب شعبة علمي رياضة، ومواد الرياضيات التطبيقية والرياضيات البحتة لطلاب شعبة علمي رياضة، مؤكدة أنه تم توفير نماذج استرشادية للامتحانات، مشيرة إلى أن قناة «مدرستنا 2» التعليمية وفرت فيديوهات تعليمية.