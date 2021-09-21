نقيب الإعلاميين: شريف مدكور قدم أوراقه للحصول على تصريح مزاولة المهنة

أكد النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، أن شريف مدكور، مقدم برنامج «4 شارع شريف» على قناة «الحياة»، تقدم بأوراقه للنقابة لتقنين أوضاعه والحصول على تصريح مزاولة المهنة، مشيدا باستجابة القنوات الفضائية لخطابات النقابة بضرورة تقنين أوضاع العاملين فيها.

عدد كبير من مقدمي البرامج تقدموا لتقنين أوضاعهم

وأوضح سعدة في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الأيام الماضية شهدت توافدا من عدد كبير من مقدمي البرامج والمعدين والمراسلين والمخرجين والمحررين لتقنين أوضاعهم وفق قانون نقابة الإعلاميين سواء بالحصول على عضوية النقابة أو تصريح مزاولة المهنة لمدة 3 شهور.

محمود سعد وميدو وخيري رمضان وإبراهيم عيسى

ولفت نقيب الإعلاميين إلى أن الأيام الماضية توافد عدد من الإعلاميين على النقابة للحصول على تصريح مزاولة المهنة أبرزهم الدكتور معتز عبد الفتاح، مقدم برنامج «تحت الشمس» على قناة «الشمس»، ومحمود سعد مقدم برنامج «باب الخلق» على قناة «النهار»، وأحمد حسام ميدو، مقدم برنامج «أوضة اللبس» على قناة «النهار»، وخيري رمضان مقدم برنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس»، وإبراهيم عيسى مقدم برنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس»، و دينا رامز مقدمة برنامج «ست الستات» على قناة «صدى البلد»، حمدي رزق مقدم برنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»، مصطفى بكري مقدم برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، ونشوى مصطفى مقدمة برنامج «بنت البلد» على قناة «صدى البلد»، عدلي القيعي، مقدم برنامج «ملك وكتابة» على قناة «الأهلي»، وإبراهيم المنيسي مقدم برنامج «ملك وكتابة» على قناة «الأهلي».

مراجعة تترات برامج الراديو والتليفزيون ومطابقة الأسماء

وأشار سعدة إلى أن الكثير من المشتغلين في حقل الإعلام تقدم بالفعل استجابة لخطابات النقابة التي أرسلتها لمختلف القنوات والمحطات الإذاعية التي تطالب بضرورة تقنين الأوضاع وفقا لقانون نقابة الإعلاميين، كاشفا عن أنه تتم مراجعة تترات البرامج في الراديو والتليفزيون ومطابقة الأسماء الواردة بهذه التترات ومراجعتها مع إدارة القيد والتصاريح لمعرفة ما إذا كان العاملون في هذه المحطات والقنوات قد قننوا أوضاعهم أم لا.