بدء الكشف الطبي على الطلاب وتطعيمهم بلقاح كورونا في جامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، عن توقيع الكشف الطبي، على الطلاب الجدد المرشحين للقبول بكليات الجامعة للعام الجامعي الجديد، حيث تم وضع جدولا زمنيا لكافة كليات الجامعة وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

رئيس جامعة بني سويف: تطعيم الطلاب الجدد بلقاح كورونا عقب التسجيل بموقع وزارة الصحة

وقال رئيس الجامعة، في بيان صحفي، اليوم، إن الكشف الطبي بدأ بكليات «الطب البشري، والبيطري، والأسنان، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والصيدلة، والهندسة، والعلاج الطبيعي»، حتى الخميس المقبل، بحضور عدد من الأطباء وأطقم التمريض بمدرجات كلية الحقوق، حيث يتم قياس درجات الحرارة للطلاب قبل دخول القاعة المخصصة للكشف الطبي وارتداء الكمامات حرصا على سلامتهم مع إلزام الطلاب بإبراز إثبات الشخصية واستمارة الكشف الطبي، فيما يتم تطعيم الطلاب الجدد بلقاح كورونا المستجد بعد التسجيل على موقع وزارة الصحة.

رئيس جامعة بني سويف: زيادة أيام الكشف الطبي للطلاب الجدد منعًا للتكدس

وأكد رئيس الجامعة، مد فترة الكشف الطبي لعدة أيام كإجراء احترازي منعاً للتكدس وحرصاً على سلامة الطلاب موجهاً إلى ضرورة توفير كافة التسهيلات وتقديم سبل الراحة والأمان للطلاب وأماكن انتظار لهم مع مراعاة التباعد الاجتماعي.

ويجري الكشف الطبي على الطلاب في تخصصات «الرمد، والباطنة، والأسنان»، ويتم تحويل أصحاب الأمراض المزمنة من الطلاب إلى اللجنة الطبية لتسجيل أسمائهم وعمل بطاقة صحية لهم وتحويلهم إلى المستشفى الجامعي لعمل تقرير طبي بالحالة وصرف العلاج اللازم من الإدارة الطبية.