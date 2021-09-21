مهرجان سماع الدولي يلغي حفلاته حدادا على المشير طنطاوي

أعلن مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، عدم إقامة باقي حفلات المهرجان في جميع الأماكن خلال الأيام المقبلة، حدادا على المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي رحل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، على أن يقام حفل ختام المهرجان يوم الجمعة المقبل 24 سبتمبر الجاري بالقلعة.

وقف الحفلات والعروض

وأصدر المهرجان بيان صحفي جاء فيه: «نعتذر عن عدم إقامة حفلات عروض مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في كل الأماكن المخصصة للمهرجان نظرا للحداد على وفاة المشير طنطاوي، وسنلتقي في الختام يوم الجمعة القادم الموافق 24 سبتمبر بالقلعة في الساعة السابعة مساء».

ويقام مهرجان سماع الدولي برعاية وزارة الثقافة، وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والهيئة العامة للتنشيط السياحي والبنك الأهلي المصري وبنك مصر ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب.

الدورة 14 لمهرجان سماع الدولي

وانطلقت فعاليات المهرجان في دورته الـ14، يوم السبت الماضي على مسرح بئر يوسف بالقلعة، تحت شعار «رسالة سلام إلى العالم وملتقى الأديان في دورته السابعة.. هنا نصلي معا».

ويهدف المهرجان الذي أسسه الفنان انتصار عبدالفتاح إلى إحياء فن السماع بأشكاله المختلفة التراث الإسلامي والقبطي والتراث الكنائسي في مصر، وكذلك نشر ثقافة الحوار والتواصل الإنساني بين ثقافات الشعوب والتأكيد على جوهر الأديان وهي المحبة والتسامح والسلام.

وأعلن الرئيس السيسي حالة الحداد العام في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أيام على وفاة المشير طنطاوي، وقال السفير بسام راضي، في بيان: «إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام حدادا على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق».