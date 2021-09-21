البابا يتسلم درع وزارة التربية والتعليم لدعمه العملية التعليمية

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم الثلاثاء، الدكتورة راندا شاهين رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم وزميل كلية الدفاع الوطني ورئيس اللجنة التنفيذية للحريات الدينية.

تطوير التعليم الكنسي

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان له، إن البابا تواضروس الثاني أعرب خلال اللقاء عن تقديره للجهود التي تقوم بها الوزارة لتطوير التعليم والارتقاء بكافة أطراف العملية التعليمية.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن حديثا دار خلال اللقاء حول الأنشطة المشتركة بين الوزارة والكنيسة، وكذلك ما تم حتى الآن في مشروع تدريب 1000 مدرس تربية دينية مسيحية، والذي تقوم به الوزارة بالاشتراك مع الكنيسة القبطية، ضمن مشروع البابا تواضروس الثاني لتطوير التعليم الكنسي، حيث عُقدت تسعة ملتقيات تدربية لمدرسي التربية الدينية المسيحية بإجمالي 1262 مدرسا.

أيقونة زيارة العائلة المقدسة

وأشار القمص موسى إبراهيم، إلى أنه في نهاية اللقاء قدم البابا تواضروس الثاني للدكتورة راندا شاهين أيقونة زيارة العائلة المقدسة وقامت بدورها بإهداء البابا تواضروس الثاني درع الوزارة تقديرًا لدوره الفعال في دعم العملية التعليمية ورعايته لحقيبة الحريات الدينية.

حضر اللقاء الدكتور عبدالله حنا خبير مادة التربية الدينية المسيحية بالوزارة، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب البابا، والقس بولس حليم مدير قطاع التدريب بالمركز الإعلامي، وبربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات.

البابا يستقبل مطران القدس

من جهة أخرى، استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي، وبرفقته عدد من الرهبان وإحدى الراهبات ممن يخدمون مع المطران.وقال القمص موسى إبراهيم، أن مطران القدس عرض على البابا تواضروس الثاني، بعض الموضوعات الخاصة بأوضاع الخدمة في ايبارشية الكرسي الأورشليمي.