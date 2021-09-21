طريقة حضور القداس الإلهي تزامنا مع موجة كورونا الرابعة في الإسكندرية

قررت الكاتدرائية المرقسية بمنطقة محطة الرمل في الإسكندرية تكثيف أعداد القداسات الإلهية، بالتزامن مع الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد، للحد من انتشار فيروس كورونا وتحقيق رغبة الأقباط في حضور القداسات.

القداس الإلهي في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية مواعيد وطريقة حضور القداس الإلهي في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، كأحد أبرز الكنائس في مدينة الكرسي البابوي والتي تسير على نهجها كنائس المدينة.

ووفقاً لما أعلنته الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، منذ قليل، تقرر إقامة 8 قداسات بدءاً من غدٍ الأربعاء حتي يوم الأحد المقبل، بمعدل قداسين في اليوم الواحد، على أن يكون نظام حضور القداس الإلهي يومي الأربعاء والسبت بأسبقية الحضور فيما تقرر إقامة القداس الإلهي يومي الجمعة والأحد بالحجز المسبق.

القداس الإلهي في الإسكندرية

وقال مصدر كَنسي، إنه في الوقت الجاري تعتاد الكنائس على إقامة القداسات أيام الأحد والأربعاء والجمعة فقط، بينما تقام قداسات في أيام أخرى لذكرى الأربعين أو السنوية، إلا أنه بسبب رغبة الأقباط في حضور القداس الإلهي، تقرر تكثيف أعداد القداسات على مدار الأسبوع لاستيعاب أكبر عدد ممكن في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مع الموجة الرابعة لكورونا.

طريقتان لحضور القداس الإلهي مع الموجة الرابعة لكورونا

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن الكاتدرائية المرقسية بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، أعلنت إقامة قداسات إلهية بدون حجز إلا أنه يتم بأسبقية الحضور، حيث يشهد كل قداس عدد محدد من الحضور وفقاً لإجراءات التباعد الاجتماعي، مع الحفاظ على إقامة قداسات الأحد والأربعاء والجمعة بنظام الحجز المسبق، حيث أنها قداسات تشهد إقبالاً كبيراً لكونها القداسات الأساسية.