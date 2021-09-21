كل ما تريد معرفته عن قضية سيدة المحكمة بعد حبسها 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ

مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم 30 أغسطس من العام الماضي، أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت فيه سيدة وهي تعتدي على ضابط شرطة بمحكمة مصر الجديدة، وتنتزع عنه شارة رتبته العسكرية، مستخدمة عبارات سب، مدعية أنها مستشارة، وعضو في الأمم المتحدة، وبعد أيام قليلة مرت على الواقعة، أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة صاحبة الواقعة، المستشارة نهى الإمام، الشهيرة إعلاميا بـ«سيدة المحكمة»، للمحاكمة الجنائية.

النيابة توجه لسيدة المحكمة تهمة إهانة رجل شرطة

ونسبت النيابة العامة للمستشارة نهي الإمامن سيدة المحكمة، اتهامات إهانة أحد رجال الضبط، بالإشارة والقول، أثناء تأدية وظيفته، وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف، ما أسفر عن إصابة الضابط بجروح، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها، ما ترتب عليه ضرر مالي.

التعدي على حرس مجمع محاكم مصر الجديدة

والتحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، أكدت أن المتهمة سيدة المحكمة، تعدت على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة، بالقول، أثناء تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما طلب منها ضرورة ارتداء الكمامة الطبية، اتباعا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى طلبه منها الامتناع عن التصوير بهاتفها المحمول داخل المحكمة، إلا أنها تعدت عليه بالسباب وإتلاف جهازه اللاسلكي، وإحداث إصابته.

براءة سيدة المحكمة

وعُقدت أولى الجلسات للمستشارة نهي الإمام، سيدة المحكمة، بعد أسبوع من الواقعة لمحاكمتها، عما نُسب إليها من اتهامات تتعلق بإهانة ضابط شرطة أثناء تأدية عمله، وقضت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار عمرو مختار، ببراءة المستشارة نهى الإمام من اتهامها بالاعتداء على الضابط.

السجن 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ

واستأنفت النيابة العامة على الحكم، ببراءة سيدة المحكمة، من تهمة التعدي على ضابط الشرطة وليد عسل، وتم تأجيل الحكم على جلسة الاسئناف أكثر من مرة إلى أن أسدلت المحكمة أمس الستار بشكل نهائي على القضية وقضت بحبسها لمدة 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ.