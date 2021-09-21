تجديد حبس «اللص» المتهم بقتل ضحية قطار المنصورة 15يوماً

أصدر المستشار عماد سالم، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، توجيهاته إلى رئيس نيابة مركز سمنود، اليوم الثلاثاء، بتجديد حبس «عمرو ح. ف. أ.»، 15 يوماً على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامه بقتل الشاب «أمجد أحمد الرفاعي»، بدفعه حال استقلاله قطار «المنصورة - طنطا»، وسقوطه بقرية «محلة خلف»، التابعة لمركز سمنود، أثناء محاولة المتهم سرقة الهاتف المحمول للطالب بالإكراه، وعندما فشل قام بدفعه من القطار، مما تسبب في إصابته ببتر بقدمه ويده، وتوفى بمستشفى سمنود العام.

بلاغ بسقوط طالب تحت عجلات القطار والاشتباه في الحادث جنائياً

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً في وقت سابق، من مأمور مركز شرطة سمنود، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية «محلة خلف»، بدائرة المركز، تفيد بسقوط الطالب «أمجد أحمد الرفاعي»، 16 سنة، تحت عجلات قطار «المحلة - المنصورة»، ووجود شبه جنائية في الحادث.

فريق بحث جنائي لكشف هوية المتهم بقتل شاب تحت قطار المنصورة

وعلى الفور، أمر مدير أمن الغربية بتشكيل فريق بحث جنائي بقيادة اللواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية، والعقيد خالد عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة الكبرى، وعدد من ضباط المباحث الجنائية بالمديرية وضباط مباحث مركز سمنود.

وتبين بالفحص أنه أثناء استقلال شقيقين، يقيمان بدائرة قسم شرطة أول المحلة بمحافظة الغربية، القطار المتجه إلى المنصورة، وحال تحرك القطار من إحدى القرى بدائرة مركز سمنود، قام مجهول بخطف هاتف محمول من أحدهما أثناء وقوفه بجوار باب القطار، وسقط المجني عليه أسفل عجلات القطار مما أدى لوفاته، وعلى إثر ذلك قام شقيق المجني عليه بالنزول من القطار، والعدو خلف المتهم لضبطه، فقام المتهم بإلقاء الهاتف ولاذ بالهرب.

دفع الشاب الضحية أسفل عجلات قطار «المحلة - المنصورة»

وواصلت الأجهزة الأمنية دورها بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، وبسؤال «بائع عسلية» على خط السكة الحديد مكان الحادث، أمكن تحديد مرتكب الواقعة، حيث تبين أنه يُدعى «عمرو ح. ف. أ.» 28 سنة، مقيم بالدقهلية.

وبتقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام، تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته بما أسفرت عن التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأنه أثناء عدو شقيق المجنى عليه خلفه ألقى بالهاتف المستولى عليه خشية الإمساك به، وعقب ذلك علم بوفاة المجنى عليه.

تحديد موقع المتهم واقتياده إلى ديوان مركز سمنود

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، حيث أمرت بحبس المتهم، والتصريح بدفن جثة الشاب المجني عليه.