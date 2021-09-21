رامي صبرى ضيف «أجمد 7» على «نجوم إف.إم» الخميس

يحل الفنان رامى صبرى، بعد غد الخميس، ضيفاً على برنامج «أجمد 7 الساعة 7»، مع المذيعة جيهان عبدالله، عبر إذاعة «نجوم أف.إم»، وقناة «نجوم Tv»، ليتحدث عن نجاحه الكبير خلال موسم الصيف.

رامي صبري ضيف جيهان عبدالله

وقدم رامى صبرى خلال الأسبوع الجاري حفلين دفعة واحدة في محافظة الإسكندرية وسط حضور جماهيري كبير، بجانب باقي حفلاته على مدار الموسم بأكمله، ويعلن رامى صبرى خلال الحلقة عن موعد طرح أغنيته الجديدة المقبلة التي يحضر لها، بجانب الحديث عن أعماله الفنية التى يستعد لها.

إذاعة برنامج «أجمد 7 الساعة 7» من الأحد للخميس

يذكر أن برنامج «أجمد 7 الساعة 7»، يذاع من الأحد للخميس عبر إذاعة «نجوم إف.إم» وقناة «نجوم TV»، وتقدمه المذيعة جيهان عبدالله.

كان رامي طرح مؤخرا أغنية «بيحرك في المشاعر»، من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وتقول كلماتها:

معقد كل الحلوين

إيه اللي بيحصلي

جماله جابني شمال ويمين

دا قمر ونزلي

معقد كل الحلوين

إيه اللي بيحصلي

جماله جابني شمال ويمين

دا قمر ونزلي

يُدخل قلبك يِعلِم

يخطف خطفِة معلِم

بيحرك في المشاعرِ

يخلي اللي ما ينطق يتكلِم

حلو وعامِل عمايله

وبعيد ولا حد طايله

نفسي يراعي المشاعر

مايفضلش يعِقد في زمايله

في عينيه بسرح واطوِل

أنا والله مُش بهَول

بيحرك فى المشاعر

وبضعف قدامه وبتحوِل

قرب قرب يجنني

من نظرة عين بيسحرني

بيحرك في المشاعِر

بلاش أكمل كلام أنتوا فاهميني