رامي صبري ينعى شقيقه بكلمات مؤثرة: «مش عارف أستوعب إنك مبقتش موجود»

نعى الفنان رامي صبري شقيقه "كريم" بكلمات مؤثرة بعد مرور شهر على وفاته، مؤكدًا أنه لم يقصر في حقه، وأنه لا يستوعب رحيله حتى الآن.

ونشر رامي صبري صورة تجمعه بشقيقه، وكتب معلقًا عليها: «شهر على فراقك يا كريم يا حبيبي يا غالي، والله يابني ماقصرت معاك، مش عارف أستوعب إنك مبقتش موجود، والله وحشتني أوي».

أغنيات وطنية لـ كريم صبري

يذكر أن الراحل كريم صبري كان يعمل في مجال الفن، وهو من مواليد 1988، وقدم أكثر من أغنية، مثل الأغنية الوطنية بعنوان مصري أصلي عام 2011، كما قدم أغنية «مش مجرد نيل» والتي لحنها بنفسه، وكذلك أغنية رومانسية «من يوم فراقنا»، وكان يعد ألبومًا قبل وفاته إثر حادث غرق في ترعة المريوطية.

وكان الفنان رامي صبري قد أكد، في وقت سابق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه سيستأنف نشاطه الفني بداية من أول أغسطس الجاري، معربًا عن اعتذاره وأسفه لإلغائه أو عدم حضوره الأفراح والحفلات في الفترة الماضية، بسبب وفاة شقيقه، وناشد متابعيه الدعاء له.

أغنية حالة اكتئاب

وطرح رامي صبري أغنيته «حالة اكتئاب» مع شقيقه الراحل كريم، على منصة الفيديوهات الشهيرة يوتيوب، في أول أغسطس الجاري، وكتب رامي، عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه كان يعمل على تحضيرها في الفترة الماضية بعد وفاة «كريم»، مشيرًا إلى أنه دائمًا ما كان يعرض الغناء على شقيقه الراحل لكنه كان يرفض، لأنه كان يتمنى أن يحترف عالم الغناء دون أي مساعدة.