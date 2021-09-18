كامل العدد.. رامي صبري يحيي حفل تخرج «تربية الإسكندرية»

قدم الفنان رامي صبري حفلا غنائيا بمناسبة تخريج طلاب كلية التربية بجامعة الإسكندرية، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بالمدينة، ورفع الحفل لافتة «كامل العدد».

وقدم رامي صبري خلال الحفل مجموعة من أشهر أعماله منها «بحس بيه»، و«انت بتهزري»، و«خاصمت الشوارع»، و«حبيبي الاولاني»، و«تعالي»، إضافة إلى «عيونه لما قابلوني»، ولاقت الأغاني تفاعلا كبيرا من الحضور.

وجاء الحفل من تنظيم المنتج وليد منصور، والصوت ماجد خلف، والإضاءة والشاشات أحمد حجي، والمسرح أحمد حمامصي.

وطرح الفنان رامي صبري أحدث أعماله الغنائية بعنوان «بيحرك في المشاعر»، في أغسطس الماضي، عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، وحققت الأغنية مشاهدات جاوزت 3 ملايين مشاهدة خلال تلك الفترة.

أغنية «بيحرك في المشاعر» من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم.

«بيحرك في المشاعر» تتجاوز 3 ملايين مشاهدة على «يوتيوب»

وطرح رامي صبري أغنية «حالة اكتئاب» التي يغنيها برفقة شقيقه الراحل كريم صبري، وأصر على طرحها بعد وفاته لكي يحقق حلم شقيقه، وأهدى الأغنية إلى شقيقه، قائلا: «هذا العمل إهداء إلى روح الحبيب كريم صبري.. فلم يتقاض أي شخص ساهم في هذا العمل أي عائد مادي.. برجاء الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة».

رامي صبري يهدي «حالة اكتئاب» لروح شقيقه: «برجاء الدعاء له بالرحمة»

أغنية «حالة اكتئاب» من كلمات عبير الرزاز، وألحان الراحل كريم صبري، وقال «رامي» قبل طرح الأغنية عبر حسابه على «إنستجرام»، «هتسمعوا دويتو حالة اكتئاب اللي كلنا حضرناه في الفترة اللي فاتت بعد وفاة أخي الغالي كريم صبري».